Кредит на закупку снегоуборочной техники за 3 млрд рублей Смольному предоставит банк «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» стало победителем конкурса на оказание услуг по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 3 млрд рублей для подведомственного комитету по благоустройству СПб ГУДП «Центр». Эта услуга оценена в 255,5 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Кредит будет предоставлен сроком на один год, процентная ставка по нему составит 8,51% годовых. Заемные средства планируется потратить на приобретение снегоуборочной техники.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГУДП «Центр» объявило сразу пять конкурсов на поставку специализированных дорожных машин для уборки улиц. Общая цена контрактов по всем тендерам составила около 3 млрд руб. При этом в СПб ГУДП «Центр» отказались раскрывать информацию о победителях этих конкурсов.