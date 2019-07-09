09 июля, вторник
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Фото: НИУ ВШЭ

В краевом агентстве по делам архивов сменится руководитель

Как стало известно “Ъ–Прикамье”, руководитель агентства по делам архивов Пермского края Наталья Афанасьева ушла с должности по собственному желанию. С 10 июля исполняющим обязанности руководителя ведомства назначена ведущий консультант агентства Светлана Козлова.

Бывший вице-мэр Перми Наталья Афанасьева возглавляла краевое агентства по делам архивов с 2014 года. Ранее она занимала должности заместителя главы администрации Перми, курирующего функционально-целевой блок «Управление ресурсами» и исполнительного директора Пермской торгово-промышленной палаты.

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