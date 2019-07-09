В сферу малого и среднего предпринимательства в Саратовской области планируют привлечь 2 тыс. человек

В этом году на исполнение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саратовской области планируется направить 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева.

Ожидаемый эффект от нацпроекта - прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на 2 тыс. чел. Проведена докапитализация фонда микрокредитования для предоставления льготных микрозаймов в моногородах под 3-3,8% и Гарантийного фонда для привлечения субъектами бизнеса заемных ресурсов под гарантии.

Центр «Мой бизнес» обеспечит поддержку 2,3 тыс. субъектов МСП.

Марина Ковалева