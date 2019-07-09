Депутат ставропольской краевой Думы попал в список богатейших госслужащих

В рейтинге богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes депутат Думы Ставропольского края Анатолий Жданов занял 55 место. Из опубликованной на сайте парламента декларации следует, что общий доход депутата и его семьи за прошлый год составил 271, 2 млн руб. При этом сам депутат заработал только 35 млн руб. В собственности у депутата и его семьи 123 объекта недвижимости, в их числе земельные участки, жилые дома, магазины, теплицы, плотины, откормочный свинарник, дорога. Кроме того, у господина Жданова есть два отечественных легковых автомобиля, грузовик, два трактора, прицеп и шасси.

Дарья Голякова