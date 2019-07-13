«У власти горький вкус»

О силе «Моя сила — в людях. Я могу преодолеть любой вызов, если я работаю вместе с людьми». 1 января 2014 года в новогоднем обращении.

О власти «Кто-то считает, что власть имеет вкус меда, но это не так. Ее вкус горький. И по мере нахождения у власти эта горечь увеличивается. Я нахожусь на своем посту уже почти шесть лет, и для меня это очень горько. Но кто-то должен испить этот горький напиток». 25 ноября 2018 года в интервью ТАСС.

Об отце «Я усвоил, что быть политиком — нелегкая работа. Мой отец пытался добиться прогресса в мирном договоре с Советским Союзом. В то время он страдал от рака последней стадии, но поехал в Москву в сильный мороз. От моего отца (глава МИД Японии в 1982–1986 годы.— “Ъ”) я узнал, что вам, возможно, придется рискнуть собственной жизнью, чтобы войти в историю». 17 апреля 2014 года в интервью Time.

О жене «Моя жена совсем не изменилась с тех пор, как я стал политиком, и даже после того, как я стал премьер-министром. Но из-за рабочей нагрузки у нас все меньше времени друг для друга». 30 апреля 2007 года в эфире CNN.

О соцсетях и СМИ «Высказывать свое мнение в социальных сетях — важно, учитывая, насколько сложно донести информацию через традиционные средства массовой информации. Конечно, должен быть диалог. Нам нужно отвечать на сообщения в таком количестве, чтобы объяснить людям свою позицию». 9 мая 2013 года в интервью The Huffington Post.

О феминизме «Наша концепция развития, делающая акцент на взращивании силы женщин, породит еще больше мира и благополучия во всем мире. Я хотел бы способствовать появлению общества, в котором женщины будут блистать как в Японии, так и в регионах, находящихся в условиях конфликта, и в странах, страдающих от нищеты». 26 сентября 2013 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

О любимой музыке «В последнее время я увлекаюсь классической музыкой. Она помогает мне расслабиться. Шуберт, Гайдн. Я слушаю ее, когда читаю книги дома или работаю с документами. И даже сидя в массажном кресле в резиденции. Я закрываю глаза и засыпаю». 7 мая 2014 года в интервью Evening Fuji.

О Дональде Трампе «У него на самом деле мягкий и дружелюбный характер. Он очень скромный и внимательно слушает, что говорят люди. В личном общении он отличается от образа, который был создан во время предвыборной кампании». 5 сентября 2017 года в эфире телеканала «Россия-1».

Об общественном одобрении «Быть премьер-министром, не забывая при этом о рейтинге одобрения,— все равно что кататься на американских горках. Важно то, что я действительно выполняю обещания и показываю результат». 30 апреля 2007 года в эфире CNN.