«Дело Тапи» осталось без приговора

Громкое судебное разбирательство, которое началось еще в 1994 году и получило название «дело Тапи», кажется, подошло к концу. Бывший владелец Adidas Бернар Тапи и четверо его подельников признаны невиновными в сговоре с целью хищения государственных средств.

Парижский уголовный суд снял все обвинения с бывшего владельца Adidas Бернара Тапи, которого обвиняли в «мошенничестве» и «хищении государственных средств». Его обвиняли в подкупе судей арбитражного суда в 2008 году, которые вынесли вердикт о выплате господину Тапи €403 млн из государственных фондов. За предполагаемый подкуп судей прокуратура требовала назначить ему тюремный срок в пять лет. Однако в сегодняшнем постановлении парижского уголовного суда говорится, что «ни один из элементов дела не позволяет утверждать», что то решение арбитражного суда было предвзятым.

Кроме господина Тапи обвиняемыми по делу проходили генеральный директор France Telecom Стефан Ришар, адвокат господина Тапи Морис Лантурн, один из членов арбитражной коллегии Пьер Эступ, а также главы CDR и EPFR (структур, созданных для управления долгами Credit Lyonnais) Жан-Пьер Рокки и Бернар Семама. Все они были признаны невиновными.

Решение парижского суда стало очередным в долгой судебной тяжбе, начавшейся еще 25 лет назад и получившей название «дела Тапи», замешанной в которой оказалась и экс-министр экономики и финансов Франции, экс-глава МВФ и нынешняя претендентка на пост главы Европейского Центробанка Кристин Лагард.

История началась в 1992 году, когда господин Тапи был назначен тогдашним президентом Франции Франсуа Миттераном на пост министра по вопросам городского развития. Чтобы занять этот пост, господину Тапи пришлось продать принадлежавшую ему компанию Adidas. Процедура продажи началась в 1993 году. Покупателем выступил консорциум французских инвесторов, возглавляемый Робертом Луи Дрейфусом, а посредником сделки выступил банк Credit Lyonnais. Через год господин Тапи обвинил банк в том, что тот продал Adidas дороже объявленной суммы, оставив себе разницу. Последовал суд, принявший решение выплатить бизнесмену неустойку в размере €91,5 млн. Сам истец, однако, требовал компенсацию в десять раз больше. В итоге дело было передано в Апелляционный суд Парижа, а его рассмотрение затянулось на десять лет.

В 2007 году тогдашняя министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард приняла решение о передаче дела в независимую арбитражную коллегию. А та вынесла решение в пользу господина Тапи, постановив, что истцу причитаются €403 млн. К тому времени Credit Lyonnais стал уже частным банком, а потому выплачивать деньги пришлось государству.

Многие французские политики (в первую очередь находившиеся в то время в оппозиции социалисты) назвали это решение политическим, обвинив руководство страны в давлении на суд.

В итоге в 2011 году Суд Французской Республики инициировал расследование уже в отношении госпожи Лагард, по обвинению в халатности и превышении должностных полномочий. Тогда же и против самого господина Тапи и его нынешних подельников и было выдвинуто обвинение в мошенничестве и хищении государственных средств. В 2013 году в отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела. Через два года суд отменил злосчастное решение арбитражной комиссии, постановив, что господин Тапи должен вернуть полученные средства. Госпожу Лагард признали виновной в халатности, но наказания не назначили.

Пока не очень ясно, насколько нынешнее решение парижского суда следует считать финальной точкой в «деле Тапи». Сам господин Тапи на суде не присутствовал, так как проходит курс лечения от рака. На решение суда он отреагировал в своей колонке в издании La Provence, заявив, что «эта победа доказывает, что надо всегда, всегда бороться до самого конца». Впрочем, действительно ли это конец истории, длившейся четверть века, пока не ясно. Прокуратура может подать апелляцию на сегодняшнее решение суда. Пока ее представители не заявляли о своих дальнейших планах.

Кирилл Сарханянц