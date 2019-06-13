Первый вице-премьер Удмуртии рассказал о будущих первых резидентах ТОСЭР «Глазов»

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал о первых будущих резидентах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Глазов». Об этом он сообщил на встрече с журналистами 13 июня.

«В Глазове мы ждем первого резидента и надеемся, что он в июне официально появится. Оба наших ТОСЭР отвечают тому, что требует федерация, но надо больше. Первый проект, мы думаем, будет с компанией "Глазовпак" — они будут создавать новое производство упаковки, второй, самый явный, — проект по новой мебельной фабрике, который получил поддержку Фонда развития промышленности и Фонда развития моногородов. Также у нас ведутся переговоры с "Росатомом" и у нас появятся компании, которые имеют большого партнера в его лице. До конца года инвестиций будет не так много, но мы ждем, что это будет 300-400 млн руб.»,— заявил первый вице-премьер.

Напомним, что Глазов получил статус ТОСЭР 12 февраля 2019 года. Помимо северной столицы Удмуртии, этот статус получили 13 городов страны. Программа предоставит ряд налоговых преференций потенциальным резидентам. Присвоение статуса территории опережающего развития позволит привлечь Глазову инвестиции в размере 16 млрд руб.