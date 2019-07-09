Москва стремится к прежним рекордам

Ввод жилья в Москве идет на рекорд: столица вернулась к темпам строительства жилой недвижимости десятилетней давности. Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные столичного департамента градостроительной политики, в первом полугодии в городе сдано более 2 млн кв. м жилой недвижимости, что втрое превышает показатели прошлого года. Больше жилья появилось только в 2007 году, тогда строители установили рекорд за весь советский и постсоветский периоды. Большая часть жилья возведена на территории «старой» Москвы, более 1,7 млн «квадратов».

Соответствует ли такой прирост реальному спросу? И как в обозримом будущем поведут себя цены на квартиры в столице?

Инвестиционной директор компании «Тринфико» Артем Цогоев уверен, что нынешние объемы сдачи жилья в целом соответствуют потребностям как москвичей, так и тех, кто собирается переехать в столицу: «Сейчас город прирос Новой Москвой, и значительный объем жилья, который был сдан в этом году, расположен именно в этом районе. Новая Москва характеризуется тем, что там недвижимость дешевле и, соответственно, есть свой спрос. Но если мы говорим про столицу в целом, то, конечно же, она продолжает привлекать покупателей, причем они приезжают в мегаполис со всей России.

Одновременно с этим очень сильно помогает ипотека, именно такой вид кредитования является неким драйвером роста.

Спрос пока есть. Что будет дальше, сказать сложно. Если экономика будет ухудшаться, наверное, и со спросом будут проблемы. С другой стороны, если будет дешеветь ипотека, то и этот показатель будет расти».

Вслед за спросом вверх идут и цены: сейчас средняя стоимость квартиры в столичной новостройке составляет 11,6 млн руб., а стоимость квадратного метра — 165,7 тыс. руб. Скорее всего в обозримом будущем цены продолжат движение вверх, до 10% от нынешнего уровня, считает руководитель аналитического центра компании «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов: «Поскольку сейчас спрос, по крайней мере, не падает, и в обозримом будущем такой тенденции не ожидается, то и темпы ввода тоже сохранятся на достаточно высоком уровне. Если говорить про цены, то пока оснований для их снижения на новостройки мы не видим, скорее всего будет продолжаться некоторый прирост этого показателя. Но на этом рынке сильно сейчас повышать ценники просто нет возможности, потому что покупатели характеризуются очень высокой ценовой чувствительностью. Если не реализуется никаких негативных сценариев, то существенного роста рынка ждать не стоит. Но поскольку эскроу-счета увеличивают все-таки себестоимость проекта, то, безусловно, нужно ожидать, что цены вырастут».

Ранее банк «Дом.РФ» первым из десяти крупнейших ипотечных банков опустил ставку по ипотеке ниже 10%, до отметки 9,7% годовых.

Андрей Загорский