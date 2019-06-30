Новостройки замерли в ожидании

Стоимость новостроек в июне в России достигла почти 70,4 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,2%, а за год на 11%. Однако этот тренд может вскоре остановиться, считают консультанты. Застройщики активно подогревали спрос перед переходом на эскроу-счета, заявляя о будущем повышении цен, но после 1 июля аргументов у них не останется.

Средняя стоимость первичной недвижимости в России в июне составила 70,36 тыс. руб. за кв. м, это на 0,2% выше показателя мая и на 11% превышает значение аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Авито недвижимость». Руководитель направления новостроек компании Дмитрий Алексеев рассказывает, что в июне 30 регионов России показали отрицательную динамику относительно предыдущего месяца. «Но это скорее сезонный фактор: в июне рынок недвижимости традиционно замирает по всей стране, в июле динамика начинает восстанавливаться»,— объясняет эксперт.

Заметное подорожание по итогам июня, согласно расчетам «Авито недвижимость», произошло в Краснодаре: за месяц средняя стоимость новостроек здесь поднялась на 2,36%, до 52,1 тыс. руб. за кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 17,45%. В Новосибирске квартиры за месяц подорожали на 1,99%, до 63,7 тыс. руб. за кв. м, за год рост составил 7,6%. В Нижнем Новгороде и Казани месячное увеличение цен составило 1,52%, до 71,3 тыс. руб. и 80,6 тыс. руб. за кв. м, соответственно. За год новостройки в городах подорожали на 7,37% и 16,46% соответственно.

В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость новостроек сейчас составляет 192,4 тыс. руб. за кв. м. Это на 3% дороже, чем в мае и на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. Руководитель аналитического центра компании Алексей Попов объясняет этот рост цен переходом на использование эскроу-счетов. «Но большинство покупателей, которые опасались повышения цен после первого июля, уже купили недвижимость»,— указывает эксперт. На этом фоне, по его мнению, стоимость жилья в Москве сейчас начнет показывать отрицательную динамику.

Представитель N1.ru Анастасия Гринева не ждет роста цен после 1 июля и в регионах. «Стоимость новостроек росла в последние два года с учетом ожидания перехода на проектное финансирование и высокого спроса, простимулированного доступной ипотекой»,— вспоминает она. Но сейчас ситуация на рынке изменилась: кредитные средства подорожали и спрос на новостройки начал постепенно снижаться. «Возможно, какие-то застройщики поднимут цены, воспользовавшись формальным поводом, но их будет сильно ограничивать потребительский спрос, который в регионах ниже, чем в Москве»,— рассуждает она.

С этим соглашаются аналитики компании «Талан». Они указывают, что в регионах многие застройщики сейчас продолжают анонсировать повышение цен, но на деле это оказывается формальной практикой. Основной поток клиентов обеспечивают маркетинговые стратегии, которые предполагают большую долю ценовых спецпредложений — именно на них приходится основная часть заключаемых договоров.

Динамика цен на новостройки в крупных городах России в июне Город Средняя стоимость нововстроек в июне 2018 (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость нововстроек в мае 2019 (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость нововстроек в июне 2019 (тыс. руб. за кв. м) Динамика в июне 2019 года относительно июня 2018 года Волгоград 42,7 47,1 47,8 12% Воронеж 43,2 43,7 45,2 5% Екатеринбург 71,6 69,8 72,4 1% Казань 67,9 80,4 82,6 22% Краснодар 45,9 53,7 56 22% Красноярск 52,6 60,7 61,9 18% Нижний Новгород 68 67 71 4% Новосибирск 59,2 66,5 68,1 15% Омск 39,7 43,1 43,7 10% Пермь 54,3 60,8 60,6 12% Самара 46,3 45,3 47,8 3% Уфа 59,5 67,9 63,4 7% Челябинск 40,8 42,9 43,4 6% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Александра Мерцалова