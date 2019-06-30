Новостройки замерли в ожидании

Стоимость новостроек в июне в России достигла почти 70,4 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,2%, а за год на 11%. Однако этот тренд может вскоре остановиться, считают консультанты. Застройщики активно подогревали спрос перед переходом на эскроу-счета, заявляя о будущем повышении цен, но после 1 июля аргументов у них не останется.
Средняя стоимость первичной недвижимости в России в июне составила 70,36 тыс. руб. за кв. м, это на 0,2% выше показателя мая и на 11% превышает значение аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Авито недвижимость». Руководитель направления новостроек компании Дмитрий Алексеев рассказывает, что в июне 30 регионов России показали отрицательную динамику относительно предыдущего месяца. «Но это скорее сезонный фактор: в июне рынок недвижимости традиционно замирает по всей стране, в июле динамика начинает восстанавливаться»,— объясняет эксперт.
Заметное подорожание по итогам июня, согласно расчетам «Авито недвижимость», произошло в Краснодаре: за месяц средняя стоимость новостроек здесь поднялась на 2,36%, до 52,1 тыс. руб. за кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 17,45%. В Новосибирске квартиры за месяц подорожали на 1,99%, до 63,7 тыс. руб. за кв. м, за год рост составил 7,6%. В Нижнем Новгороде и Казани месячное увеличение цен составило 1,52%, до 71,3 тыс. руб. и 80,6 тыс. руб. за кв. м, соответственно. За год новостройки в городах подорожали на 7,37% и 16,46% соответственно.
В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость новостроек сейчас составляет 192,4 тыс. руб. за кв. м. Это на 3% дороже, чем в мае и на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. Руководитель аналитического центра компании Алексей Попов объясняет этот рост цен переходом на использование эскроу-счетов. «Но большинство покупателей, которые опасались повышения цен после первого июля, уже купили недвижимость»,— указывает эксперт. На этом фоне, по его мнению, стоимость жилья в Москве сейчас начнет показывать отрицательную динамику.
Представитель N1.ru Анастасия Гринева не ждет роста цен после 1 июля и в регионах. «Стоимость новостроек росла в последние два года с учетом ожидания перехода на проектное финансирование и высокого спроса, простимулированного доступной ипотекой»,— вспоминает она. Но сейчас ситуация на рынке изменилась: кредитные средства подорожали и спрос на новостройки начал постепенно снижаться. «Возможно, какие-то застройщики поднимут цены, воспользовавшись формальным поводом, но их будет сильно ограничивать потребительский спрос, который в регионах ниже, чем в Москве»,— рассуждает она.
С этим соглашаются аналитики компании «Талан». Они указывают, что в регионах многие застройщики сейчас продолжают анонсировать повышение цен, но на деле это оказывается формальной практикой. Основной поток клиентов обеспечивают маркетинговые стратегии, которые предполагают большую долю ценовых спецпредложений — именно на них приходится основная часть заключаемых договоров.
|
Источник: данные аналитического центра ЦИАН.
просмотров: 235526
просмотров: 59820
просмотров: 54227
просмотров: 51831
просмотров: 46330