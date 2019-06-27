Депо «Дачное» реконструируют за 4,4 млрд рублей

Электродепо «Дачное» петербургского метрополитена будет реконструировано. Работы по реконструкции производственной базы электродепо оцениваются в 4,4 млрд рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, заявки от участников закупку ждут до 5 июля. Победитель станет известен 10 июля. К работам подрядчик должен приступить с августа. Общая площадь объекта реконструкции — более 38 тыс. кв. м.

Напомним, что ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение для проектно-сметной документации по реконструкции электродепо «Дачное».