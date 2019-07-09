«Почта Mail.ru» внедрила возможность отписаться от рассылок

Почтовый сервис Mail.ru с помощью алгоритма стал выявлять неинтересные для пользователя письма, рассказали “Ъ” в пресс-службе Mail.ru Group. Если пользователь долго не открывает письма какой-либо компании или постоянно их удаляет, сервис сам предложит отписать от такой рассылки, не требуя для этого перехода на сторонние страницы, уточнили в компании.

«По нашим оценкам, больше половины пользователей сталкивались с ситуацией, когда кнопка "Отписаться", размещенная в рассылке, не срабатывала, и письма продолжали приходить»,— пояснил директор по продукту «Почты Mail.ru» Иван Мыздриков. По его словам, некоторые сервисы прячут возможность отписаться на сайте или требуют пароль для доступа к ней. Новая возможность будет доступна как в веб-версии, так и в приложении, добавили в компании.

В феврале о запуске подобной функции в почтовом сервисе объявил «Яндекс». С помощью машинного обучения «Яндекс.Почта» выявляет рассылки и предлагает пользователю выбрать, какие из них продолжать получать, а какие нет. При этом алгоритм сервиса может заблокировать, например, сообщения об акциях интернет-магазина, но будет доставлять письма о сделанных в нем заказах, говорится в блоге компании.

Дмитрий Шестоперов