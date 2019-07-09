Увеличение доли вакантных площадей в ТЦ Петербурга достигло максимума за шесть лет

Доля свободных площадей в качественных ТЦ Петербурга за период с апреля по июнь текущего года выросла на 0,5 п.п. и достигла 3,6%. По данным консалтинговой компании JLL, за последние шесть лет это максимальный квартальный прирост вакантности, не связанный с вводом новых комплексов.

Эксперты связывают увеличение показателя с двумя причинами: уходом ритейлеров с неперспективных объектов после окончания сроков договоров аренды и ротацией арендаторов, проводимой собственниками торговых помещений путем поднятия арендной ставки. Также прогнозируется снижение вакантности до 3,2 - 3,3% до конца года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в первом квартале 2019 года доля вакантных площадей в центре Петербурга достигла рекордных 8%, увеличившись на 0,5 и 0,8 процентного пункта относительно начала и конца прошлого года соответственно.