Минсельхоз Нижегородской области готовит льготы инвесторам

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области подготовило проект закона о льготах крупным инвесторам в агропромышленном секторе. Планируется, что приоритетные проекты смогут рассчитывать на возмещение части затрат из бюджета региона на создание инфраструктуры вне границы своих площадок.

Как следует из проекта закона, проходящего оценку регулирующего воздействия, преференции рассчитаны на компании с инвестициями от 300 млн руб. до 2,5 млрд руб. Субсидии ограничены 2% от вложений инвестора и не превысят 50 млн руб. Также размер бюджетной поддержки не может быть выше затрат компаний на создание инженерной инфраструктуры вне границ участка. Ежегодная поддержка по расчетам министерства составит 30 млн руб.

Владимир Зубарев