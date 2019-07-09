Депутаты заксобрания Пермского края попали в список Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. По итогам 2018 года их совокупный доход превысил $1,1 млрд. Лидером рейтинга стал основатель группы компаний (ГК) «Владимирский стандарт», депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов. За прошлый год он заработал почти 9,97 млрд руб.

Уроженец Перми, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев занял 23 место с суммарным доходом семьи в размере 540 млн руб. На 39 месте —депутат заксобрания Пермского края Николай Благов, суммарный доход его семьи составил 426,2 млн руб. На 49 месте оказался депутат заксобрания Дмитрий Осипов, совокупный доход семьи которого составил 306,1 млн руб. Депутат заксобрания Юрий Борисовец с совокупным семейным доходом в 166,2 млн руб. занял 90 место. На 99 месте — депутат заксобрания Олег Третьяков, совокупный доход семьи которого указан в размере 153,8 млн руб.