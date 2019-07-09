Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

В Ленинском суде Курска завершилось рассмотрение иска Александра Снегирева к Минфину России по делу о «потерянном кладе», суд обязал выплатить ему 2 млн руб., сообщает «Курск сегодня». История началась около семи лет назад. В ходе проведения ремонта в доме господин Снегирев нашел стеклянную бутылку, в которой находились золотые монеты дореволюционной чеканки.

Клад он передал полиции. Монеты хранились в комнате вещественных доказательств городского УМВД, потом были направлены в Гохран России. После вскрытия упаковки монет там не оказалось.

По факту пропажи ценностей было возбуждено уголовное дело. Затем приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Александр Снегирев решил добиться компенсации и подал в суд на Минфин.

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.

Александр Снегирев после окончания рассмотрения заявления чуть не плакал, отметив, что «долго это длилось»: «Семь лет, но все-таки справедливость восторжествовала». Он предположил, что «скорее всего», решение первой инстанции ответчик обжалует в облсуде.