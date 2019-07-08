Куряне отсудили более 2 млн рублей у Минфина за пропавший в полиции клад

Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковое заявление Александра и Галины Снегиревых к Министерству финансов РФ на 2,15 млн руб. Господа Снигиревы добивались компенсации в виде половины стоимости клада, который у них изъяла местная полиция, но не уберегла. Напомним, 260 золотых монет дореволюционной чеканки (конец XIX — начало XX веков) куряне обнаружили во время ремонта своего дома на улице Ильича примерно семь лет назад. Ценности (около 2,5 кг благородного металла) находились в стеклянной бутылке под полом. Истцы после нескольких лет хранения добровольно передали монеты полиции, сотрудники которой поместили их в комнату вещественных доказательств. Затем по решению суда опечатанную коробку, в которой должен был содержаться клад, доставили в Москву в Госхран России для более точной оценки его стоимости. Однако там обнаружилось, что вместо монет в коробке лишь три гаечных ключа и степлер. Курское управление СКР возбудило уголовное дело о хищении исторических ценностей (ч. 1 ст. 164 УК РФ), производство по которому приостановлено – виновных пока не нашли. В качестве соответчика в суд в мае были привлечены региональное управление Федерального казначейства, третьим лицом – Министерство культуры РФ.

Согласно решению райсуда, с Министерства финансов за счет казны РФ в пользу истцов «взыскано вознаграждение за клад в размере 2,15 млн руб. в равных долях, или по 1,076 млн руб. в пользу каждого». Александр Снегирев после окончания рассмотрения заявления чуть не плакал, отметив, что «долго это длилось»: «Семь лет, но все-таки справедливость восторжествовала». Он также предположил, что «скорее всего», решение первой инстанции ответчик обжалует в облсуде.

О том, как и почему в Курске задерживали борцов с коррупцией, в материале “Ъ-Черноземье” «И дать, и взять».

Владимир Зоркий