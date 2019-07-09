США готовы продать оружие на $2,2 млрд Тайваню

Госдеп США дал добро на возможную продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон. Речь идет о боевых танках M1A2 Abrams, зенитных управляемых ракетах Stinger и сопутствующем оборудовании.

Решение внешнеполитическое ведомство приняло, несмотря на недовольство возможной сделкой Китая. В США считают, что предполагаемая поставка оружия не изменит баланс сил в регионе.

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Приобрести планировалось более 100 танков, более 400 противотанковых ракет Javelin, 250 ПЗРК Stinger и многое другое.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В торговую войну вступили танки».