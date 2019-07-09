В «Зарядье» мужчина прыгнул с «Парящего моста» на автомобиль

В столичном парке «Зарядье» молодой человек перепрыгнул через ограждение «Парящего моста» и упал на капот автомобиля. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе парка. Мужчина госпитализирован в НИИ скорой помощи Склифосовского.

«Камеры видеонаблюдения парка зафиксировали, как в 16:11 посетитель заходит на "Парящий мост" со стороны гастрономического центра "Зарядье", не останавливаясь, с разбега перепрыгивает через стеклянное ограждение моста и падает вниз на капот автомобиля»,— рассказал представитель парка.