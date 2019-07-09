Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров. По данным издания, Сбербанк недоволен результатами сотрудничества с «Яндексом» в рамках совместного предприятия «Яндекс.Маркет». Сбербанк якобы не удовлетворили показатели маркетплейса «Беру», а «Яндексу» не нравится желание банка больше участвовать в операционной деятельности СП.

Собеседники “Ъ” также слышали о разногласиях партнеров и допускают, что с этим могут быть связаны недавние перестановки топ-менеджеров совместного предприятия. В Сбербанке отказались от комментариев, в «Яндексе» не стали комментировать «чужие слухи», отметив, что находятся в постоянном диалоге с партнерами.

Дмитрий Шестоперов