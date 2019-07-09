4,7 процента в годовом выражении составила потребительская инфляция в июне 2019 года, сообщил Росстат. Существенное замедление показателя (с 5,3% в мае) обеспечено сезонным падением темпов роста цен на плодоовощную продукцию, что снизило динамику продовольственных цен до 5,5% в июне с 6,4% месяцем ранее. Рост цен на непродовольственные товары составил минимальные с мая 2018 года 3,5%, а на услуги — замедлился до 4,9% с 5,1%. В Минэкономики считают, что резкое замедление инфляции «свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса». Аналитики инвестбанков видят в июньских данных по инфляции дополнительный повод для скорого снижения ключевой ставки ЦБ.