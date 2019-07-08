Трамп заявил, что США не будут работать с британским послом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком. Это произошло на фоне утечек его секретных телеграмм в МИД, в которых он назвал политика «некомпетентным» и «ни на что не годным», а его администрацию — «неумелой» и «дисфункциональной».

«Я не знаю посла, но его не любят, или о нем не очень хорошо думают в США. Мы больше не имеем с ним дела. Хорошие новости для замечательного Соединенного Королевства заключаются в том, что скоро у них будет новый премьер-министр»,— написал господин Трамп в Twitter.

Президент США уточнил в начале своего комментария, что очень критически относился к тому, как Великобритания и ее премьер Тереза Мэй решали вопрос о «Брексите». По словам Дональда Трампа, он пытался сказать ей, как это должно быть сделано, но британский премьер «пошла другим путем».

Ранее Великобритания выразила США сожаление в связи с утечками секретных телеграмм посла в Вашингтоне Кима Дэррока. Ситуация была названа «недопустимой».

Подробнее о скандале — в материале “Ъ FM” «Откровенность британских дипломатов задела Дональда Трампа».