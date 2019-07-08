Лондон сожалеет об утечке телеграмм посла с критикой Трампа

Великобритания выразила США сожаление в связи с утечками секретных телеграмм посла в Вашингтоне Кима Дэррока в МИД, в которых он назвал американского президента Дональда Трампа «некомпетентным», «ни на что не годным» и «небезопасным» политиком, а его администрацию — «неумелой» и «дисфункциональной». Документы оказались в распоряжении издания Daily Mail.

«Мы установили контакт с администрацией Трампа и выразили наше мнение о том, что мы считаем утечку недопустимой»,— заявил журналистам пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй (цитата по Reuters).

При этом министр торговли Великобритании Лиам Фокс, который находится в Вашингтоне, заявил, что намерен извиниться перед дочерью президента США Иванкой Трамп. «Я извинюсь за то, что наша государственная служба или некоторые представители политического класса не оправдали ожиданий, которые есть у нас или у США по поводу их поведения, которое в данном случае проявилось в наиболее необычном и недопустимом виде»,— сказал господин Фокс ВВС.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ FM” «Откровенность британских дипломатов задела Дональда Трампа».