Дипломатические депеши британского посла утекли в сеть

Посол Великобритании в США Ким Даррок отправлял в британский МИД секретные телеграммы, в которых отзывался о президенте США Дональде Трампе как о «ни на что не годном». Об этом сообщают CNN и Daily Mail. По их данным, речь идет о депешах за последние три года. В них посол Ким Даррок называет американского президента «некомпетентным» и «небезопасным». Дипломат якобы сравнивает происходящее в Белом доме «с драками на ножах» и предупреждает, что карьера Дональда Трампа может закончиться позором.
На вопрос, почему такая переписка стала публичной, ответил в интервью CNN профессор Университета Бирмингема Скотт Лукас: «Администрация Дональда Трампа может быть дисфункциональной, у президента огромное эго, его окружение временами может казаться некомпетентным, но ведь задача дипломата правдиво передавать в свою страну различные данные. Вопросы здесь вызывают не столько заявления Кима Дэррока, сколько причина их появления в публичном пространстве. Кто это сделал? Был ли этот шаг направлен против британского посла, или хакеры просто решили показать, что в Лондоне серьезно обеспокоены?».
Белый дом отказался от комментариев, сообщает CNN. А в МИДе Великобритании заявили, что мнения послов не обязательно совпадают с мнением властей, при этом Форин-офис отметил, что платит дипломатам за их откровенность. Большого резонанса от этой утечки ждать не стоит, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев: «Это, конечно, исключительно персональный взгляд, и здесь не нужно сбрасывать со счетов характер дипломата. В материале отмечается, что он выполнял функции постоянного представителя Великобритании при ЕС, является противником “Брексита”, и в этой связи общение с Трампом не вызывает у него никаких позитивных эмоций.
Не исключено, что люди, которые работают в Форин-офис и имеют соответствующие взгляды, пытаются повлиять и на “Брексит”, и на отношения с Америкой.
А статьи о том, что после выхода из ЕС ничего хорошего Великобритании ждать не стоит, — это камень в огород властей. Так что это еще и отражение внутренней борьбы. В любом случае посла можно заменить, ведь теперь, скорее всего, ему будет не так просто появляться в Белом доме на аудиенциях и что-то выспрашивать. Но я не думаю, что это серьезно испортит американо-британские отношения».
Обвинения в некомпетентности Дональда Трампа звучат не в первый раз. Между тем, своеобразные дипломатические эпизоды, которые просачиваются в прессу, множатся в биографии Дональда Трампа. О некоторых из них — в справке «Ъ FM».
В 2018 году бывшая помощница Дональда Трампа рассказала в своей книге «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» о том, как американский президент съел некий важный документ после встречи со своим адвокатом. Омароса Манигол-Ньюман была крайне удивлена, ведь президент боится бактерий, и предположила, что бумага должна была быть невероятно важной.
Внук Уинстона Черчилля назвал Трампа жалким и неадекватным после того, как президент США отказался посетить американское военное кладбище в Париже. Вместо этого, писал Николас Сомс, Трамп засел в отеле перед телевизором, испугавшись непогоды.
Журналист Майкл Вулф в своей книге «Осада: Трамп под огнем» предоставил новые инсайды о жизни в Белом доме. Так, автор пишет, что американский президент часто впадает в ярость, и чтобы отвлечь его, помощники подсовывают ему шоколадки, проводят умиротворяющие собрания и организуют ночные звонки на его любимый телеканал Fox, чтобы Трамп побеседовал с ведущим Шоном Хэннити.
Медиамагнат Руперт Мердок, как не раз писали американские СМИ, вынужден беседовать с Трампом практически каждую ночь по телефону, чтобы давать советы на разные темы, хотя считает американского президента идиотом. The New York Times открыто утверждает, что Мердок манипулирует Трампом как в вопросах внутренней, так и внешней политики.
Недавно Дональду Трампу пришлось оправдываться за курьез, произошедший в День независимости. Президент США тогда упомянул в своей речи о том, что американская армия в XVIII веке брала штурмом аэропорты. Это вызвало бурную реакцию пользователей Twitter: они публиковали картинки о том, как могла бы выглядеть эта картина.
#RevolutionaryWarAirportStories— Covfefe Jones- King Of Shade?? (@King_Of_Shade) 5 июля 2019 г.
The Battle of Baggage Claim (1776)
Many Lives were lost. And Bags too. Some people are saying it was the worst massacre they had ever seen.
Art from @Acyn pic.twitter.com/ZuKfgy3ghd
В итоге Трамп заявил, что упомянул аэропорты из-за телесуфлера: шел дождь, читать было тяжело, и техника просто погасла на середине предложения.
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