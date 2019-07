Дипломатические депеши британского посла утекли в сеть

Посол Великобритании в США Ким Даррок отправлял в британский МИД секретные телеграммы, в которых отзывался о президенте США Дональде Трампе как о «ни на что не годном». Об этом сообщают CNN и Daily Mail. По их данным, речь идет о депешах за последние три года. В них посол Ким Даррок называет американского президента «некомпетентным» и «небезопасным». Дипломат якобы сравнивает происходящее в Белом доме «с драками на ножах» и предупреждает, что карьера Дональда Трампа может закончиться позором.

На вопрос, почему такая переписка стала публичной, ответил в интервью CNN профессор Университета Бирмингема Скотт Лукас: «Администрация Дональда Трампа может быть дисфункциональной, у президента огромное эго, его окружение временами может казаться некомпетентным, но ведь задача дипломата правдиво передавать в свою страну различные данные. Вопросы здесь вызывают не столько заявления Кима Дэррока, сколько причина их появления в публичном пространстве. Кто это сделал? Был ли этот шаг направлен против британского посла, или хакеры просто решили показать, что в Лондоне серьезно обеспокоены?».

Белый дом отказался от комментариев, сообщает CNN. А в МИДе Великобритании заявили, что мнения послов не обязательно совпадают с мнением властей, при этом Форин-офис отметил, что платит дипломатам за их откровенность. Большого резонанса от этой утечки ждать не стоит, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев: «Это, конечно, исключительно персональный взгляд, и здесь не нужно сбрасывать со счетов характер дипломата. В материале отмечается, что он выполнял функции постоянного представителя Великобритании при ЕС, является противником “Брексита”, и в этой связи общение с Трампом не вызывает у него никаких позитивных эмоций.

Не исключено, что люди, которые работают в Форин-офис и имеют соответствующие взгляды, пытаются повлиять и на “Брексит”, и на отношения с Америкой.

А статьи о том, что после выхода из ЕС ничего хорошего Великобритании ждать не стоит, — это камень в огород властей. Так что это еще и отражение внутренней борьбы. В любом случае посла можно заменить, ведь теперь, скорее всего, ему будет не так просто появляться в Белом доме на аудиенциях и что-то выспрашивать. Но я не думаю, что это серьезно испортит американо-британские отношения».

Обвинения в некомпетентности Дональда Трампа звучат не в первый раз. Между тем, своеобразные дипломатические эпизоды, которые просачиваются в прессу, множатся в биографии Дональда Трампа. О некоторых из них — в справке «Ъ FM».

Недавно Дональду Трампу пришлось оправдываться за курьез, произошедший в День независимости. Президент США тогда упомянул в своей речи о том, что американская армия в XVIII веке брала штурмом аэропорты. Это вызвало бурную реакцию пользователей Twitter: они публиковали картинки о том, как могла бы выглядеть эта картина.

#RevolutionaryWarAirportStories

The Battle of Baggage Claim (1776)

Many Lives were lost. And Bags too. Some people are saying it was the worst massacre they had ever seen.



Art from @Acyn pic.twitter.com/ZuKfgy3ghd