За сценой не постоим

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевые власти завершают формирование участка в Разгуляе под будущее здание оперного театра. Для этого они выкупают мебельную фабрику за 85 млн руб. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, им еще предстоит решить самую сложную задачу — перенести подстанцию «Разгуляй», принадлежащую МРСК Урала. Затраты на ее строительство могут составить сотни миллионов рублей.



Правительство Пермского края подписало распоряжение о приобретении в региональную собственность имущественного комплекса мебельной фабрики, расположенной в Перми по адресу: ул. Петропавловская, 1а. Документ был подписан в середине июня. Имущество — несколько нежилых зданий и земельный участок площадью 2,074 га — будет выкуплено за 85 млн руб.

Согласно выписке из Росреестра, участок принадлежит пяти бизнесменам: Всеволоду Юшкову, Андрею Гужеву, Сергею Селеткову, Вячеславу Хуснутдинову, Игорю Дроздову, а также ООО «Ангстрем». Господа Селетков и Хуснутдинов, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированы в Перми как индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством мебели. Господин Дроздов возглавляет компанию «ФСМ идея», занимающуюся торговлей мебелью. Господин Юшков известен в Перми в числе прочего как председатель реготделения «Партии роста». ООО «Ангстрем» принадлежит его директору Андрею Рожкову и занимается выпуском мебели.

Всеволод Юшков подтвердил „Ъ-Прикамье“, что комплекс недвижимости под мебельной фабрикой будет продан в региональную собственность. Цена сделки бизнесмена устраивает. При этом производство мебели не будет прекращено — его планируется перенести на другую площадку.

Алексей Ананьев из ООО «Респект» полагает, что 1 га земли в центральном районе стоит примерно 30 млн руб. Однако в данном случае, по мнению эксперта, рыночную стоимость сделки назвать сложно из-за того, что это сделка одного покупателя и одного продавца. «Есть предложение, другого покупателя нет. Сумма может быть та, которая их устроит»,— пояснил эксперт.

Частная земля на месте потенциального здания для оперного театра Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации „Ъ-Прикамье“, площадка мебельной фабрики приобретается краевыми властями в рамках консолидации земельного участка под строительство нового здания оперного театра. По сведениям источника „Ъ-Прикамье“, знакомого с ситуацией, больше крупных частных участков в этом районе нет, остальные участки — уже в региональной собственности. Властям осталось выкупить порядка 200 гаражных комплексов, до конца лета в кабмине с этим вопросом рассчитывают справиться.

Напомним, что этим летом краевые власти провели конкурс на проектировщика нового здания для нужд Пермского театра оперы и балета. Лот за 221 млн руб. получило ООО «ГК „Строй-эксперт“» из Санкт-Петербурга. Оно будет проектировать театр сразу с привязкой к двум участкам: пространству вблизи сквера Татищева (микрорайон Разгуляй) и кварталу №5 (ограничен улицами Попова, Осинской, Окулова и Монастырской). Исполнитель должен представить проект к ноябрю 2019 года, а строительство новой сцены начнется в конце 2019 года.

Отметим, что участок на Разгуляе является для краевых властей приоритетным — в этом случае здание нового театра образует комплекс культурного кластера, в который войдут многочисленные музеи. Их предполагается разместить в культурном пространстве «Завод имени Шпагина»



В то же время площадка на Разгуляе считается самой проблемной. Помимо множества частных владельцев, с которыми краевые власти успешно договариваются, здесь располагается подстанция «Разгуляй». Это первый сетевой объект, построенный МРСК Урала в рамках совместной с правительством Пермского края инвест­программы,— в 2005 году на ее строительство было направлено 200 млн руб. С помощью этой подстанции стало возможным построить в Мотовилихе и Ленинском районе 200 тыс. кв. м жилья. Само оборудование рассчитано как минимум на 30 лет работы и не выработало и половины своего ресурса.

Источник в кабмине подтвердил, что сейчас краевые власти ведут переговоры с МРСК о переносе объекта. В пермском филиале предложение о переносе не комментируют.

Подстанция "Пермэнерго" - самый проблемный участок для краевых властей Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным „Ъ-Прикамье“, есть два варианта: один — перенести подстанцию ближе к Коммунальному мосту, второй — оставить ее здесь же.

Собеседник „Ъ-Прикамье“ в энергосетевом хозяйстве Прикамья отметил, что главная проблема с подстанцией «Разгуляй» связана не с переносом оборудования, а с обустройством инфраструктуры: высоковольтные сети залегают под землей и их прокладка чрезвычайно затратна. Стоимость переноса оборудования на дальнюю площадку может составить до 1 млрд руб., предположил он. По его данным, энергетики будут готовы пойти навстречу краевым властям, но при условии компенсации всех затрат.

Вячеслав Суханов