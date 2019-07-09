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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

За сценой не постоим

Краевые власти выкупают мебельную фабрику ради нового здания театра

Коммерсантъ (Пермь) от

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевые власти завершают формирование участка в Разгуляе под будущее здание оперного театра. Для этого они выкупают мебельную фабрику за 85 млн руб. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, им еще предстоит решить самую сложную задачу — перенести подстанцию «Разгуляй», принадлежащую МРСК Урала. Затраты на ее строительство могут составить сотни миллионов рублей.


Правительство Пермского края подписало распоряжение о приобретении в региональную собственность имущественного комплекса мебельной фабрики, расположенной в Перми по адресу: ул. Петропавловская, 1а. Документ был подписан в середине июня. Имущество — несколько нежилых зданий и земельный участок площадью 2,074 га — будет выкуплено за 85 млн руб.

Согласно выписке из Росреестра, участок принадлежит пяти бизнесменам: Всеволоду Юшкову, Андрею Гужеву, Сергею Селеткову, Вячеславу Хуснутдинову, Игорю Дроздову, а также ООО «Ангстрем». Господа Селетков и Хуснутдинов, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированы в Перми как индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством мебели. Господин Дроздов возглавляет компанию «ФСМ идея», занимающуюся торговлей мебелью. Господин Юшков известен в Перми в числе прочего как председатель реготделения «Партии роста». ООО «Ангстрем» принадлежит его директору Андрею Рожкову и занимается выпуском мебели.

Всеволод Юшков подтвердил „Ъ-Прикамье“, что комплекс недвижимости под мебельной фабрикой будет продан в региональную собственность. Цена сделки бизнесмена устраивает. При этом производство мебели не будет прекращено — его планируется перенести на другую площадку.

Алексей Ананьев из ООО «Респект» полагает, что 1 га земли в центральном районе стоит примерно 30 млн руб. Однако в данном случае, по мнению эксперта, рыночную стоимость сделки назвать сложно из-за того, что это сделка одного покупателя и одного продавца. «Есть предложение, другого покупателя нет. Сумма может быть та, которая их устроит»,— пояснил эксперт.

Частная земля на месте потенциального здания для оперного театра

Частная земля на месте потенциального здания для оперного театра

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации „Ъ-Прикамье“, площадка мебельной фабрики приобретается краевыми властями в рамках консолидации земельного участка под строительство нового здания оперного театра. По сведениям источника „Ъ-Прикамье“, знакомого с ситуацией, больше крупных частных участков в этом районе нет, остальные участки — уже в региональной собственности. Властям осталось выкупить порядка 200 гаражных комплексов, до конца лета в кабмине с этим вопросом рассчитывают справиться.

Напомним, что этим летом краевые власти провели конкурс на проектировщика нового здания для нужд Пермского театра оперы и балета. Лот за 221 млн руб. получило ООО «ГК „Строй-эксперт“» из Санкт-Петербурга. Оно будет проектировать театр сразу с привязкой к двум участкам: пространству вблизи сквера Татищева (микрорайон Разгуляй) и кварталу №5 (ограничен улицами Попова, Осинской, Окулова и Монастырской). Исполнитель должен представить проект к ноябрю 2019 года, а строительство новой сцены начнется в конце 2019 года.

Отметим, что участок на Разгуляе является для краевых властей приоритетным — в этом случае здание нового театра образует комплекс культурного кластера, в который войдут многочисленные музеи. Их предполагается разместить в культурном пространстве «Завод имени Шпагина»

В то же время площадка на Разгуляе считается самой проблемной. Помимо множества частных владельцев, с которыми краевые власти успешно договариваются, здесь располагается подстанция «Разгуляй». Это первый сетевой объект, построенный МРСК Урала в рамках совместной с правительством Пермского края инвест­программы,— в 2005 году на ее строительство было направлено 200 млн руб. С помощью этой подстанции стало возможным построить в Мотовилихе и Ленинском районе 200 тыс. кв. м жилья. Само оборудование рассчитано как минимум на 30 лет работы и не выработало и половины своего ресурса.

Источник в кабмине подтвердил, что сейчас краевые власти ведут переговоры с МРСК о переносе объекта. В пермском филиале предложение о переносе не комментируют.

Подстанция "Пермэнерго" - самый проблемный участок для краевых властей

Подстанция "Пермэнерго" - самый проблемный участок для краевых властей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным „Ъ-Прикамье“, есть два варианта: один — перенести подстанцию ближе к Коммунальному мосту, второй — оставить ее здесь же.

Собеседник „Ъ-Прикамье“ в энергосетевом хозяйстве Прикамья отметил, что главная проблема с подстанцией «Разгуляй» связана не с переносом оборудования, а с обустройством инфраструктуры: высоковольтные сети залегают под землей и их прокладка чрезвычайно затратна. Стоимость переноса оборудования на дальнюю площадку может составить до 1 млрд руб., предположил он. По его данным, энергетики будут готовы пойти навстречу краевым властям, но при условии компенсации всех затрат.

Вячеслав Суханов


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