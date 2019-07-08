«Молот-Прикамье» не поедет в Губаху

ХК «Молот-Прикамье» неожиданно изменил планы подготовки к сезону. Команда отказалась от сборов в Губахе, где в этом году был открыт новый ледовый Дворец спорта. Ранее здесь планировалось провести основную часть предсезонных сборов. Команда должна была разделиться на две части и оставшиеся хоккеисты должны были тренироваться в СК имени Сухарева в Перми.

Пресс-служба клуба объяснила изменения в планах тем, что появилась возможность сделать логистику в разы проще. Теперь команда будет проводить сборы в СК им. Сухарева. 8 июля у команды прошло первое общекомандное собрание, на котором были озвучены задачи на сезон 2019/2020, а также знакомство с графиком подготовки к новому сезону ВХЛ.