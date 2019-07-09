«Метрострой» поборется за «Дачное»

На конкурс ГУП «Петербургский метрополитен» по реконструкции электродепо «Дачное» за 4,4 млрд рублей подано две заявки: от ОАО «Метрострой» и ООО «Фортесс» (прежнее название «НСК-Механизация»), которое в основном занимается строительством жилых комплексов. Для «Метростроя» потенциальный контракт может стать крупнейшим с 2016 года, в котором заказчиком выступает Смольный. Работы по реконструкции депо на проспекте Стачек, ориентированного на ремонт новых вагонов метро, планируется завершить в 2022 году.

Как следует из протокола заявок, размещенного на портале госзакупок, 4 июля на участие в тендере подана заявка от ОАО «Метрострой», а 5 июля — от ООО «Фортесс». К концу недели ГУП должен подвести итоги конкурса. Начальная цена контракта — 4,4 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет собственных средств метрополитена. Участники конкурса могут снизить стоимость контракта до 25%. На текущем этапе аукциона предложения участников не опубликованы. Работы по реконструкции предполагается начать в августе 2019 года.

Электродепо «Дачное» было введено в эксплуатацию в 1972 году. После реконструкции в депо смогут проводить капитальный ремонт 80 вагонов, средний ремонт 180 вагонов и текущий ремонт 150 вагонов в год (ежегодная мощность на данный момент — до 170 вагонов). Это единственное в петербургском метрополитене ремонтное электродепо, которое выполняет работы конвейерным способом.

По данным комитета по транспорту, всего в городе эксплуатируется шесть депо: «Автово», «Невское», «Северное», «Московское», «Выборгское» и «Дачное». Последнее примыкает к депо «Автово», которое используется для хранения подвижного состава. «Дачное» предназначено для ремонта вагонов. Сейчас в «Дачном» действуют три линии и три стационарных стойла для среднего и капитального ремонта вагонов. Реконструкция площадок электродепо позволит расширить площадь на 15%, ремонтировать новый подвижной состав с асинхронными двигателями, а также увеличить скорость и объемы ремонта вагонов, отмечается на сайте ГУП.

Реконструкцию планируют провести в три этапа. В рамках первого этапа обновят электромашинный цех, второго — производственный корпус. На третьем этапе реконструируют еще один производственный корпус и административные помещения. Ранее завершить реконструкцию планировалось в 2017–2020 годах.

В «Метрострое» (компания на 25% принадлежит ГУП «Петербургский метрополитен», на 21% — комитету имущественных отношений Петербурга, около 38% акций — в собственности семьи Александровых, остальные акции у физлиц) отметили, что компания строила все депо метрополитена, кроме «Южного» (оно должно появиться в Шушарах вместе с вводом станций Фрунзенского радиуса). От дальнейших комментариев в «Метрострое» отказались. В «Фортесс» (51% принадлежит Даниилу Энгельке, еще 49% — доля Артура Малахова) на запрос “Ъ” не ответили.

По словам президента НП «Метрополитены и железнодорожная техника» Владимира Барышева, в связи с увеличением количества подвижного состава на линиях метрополитена действующих мощностей электродепо недостаточно. В 2018 году ГУП «Петербургский метрополитен» получил 136 вагонов модели 81 (курсируют на «красной» Кировско-Выборгской линии и «зеленой» Невско-Василеостровской линии), а также шесть вагонов модели «НеВа» (используются на «зеленой» ветке). Согласно отраслевой схеме развития метрополитена, депо около станций метро «Юго-Западная» и «Ладожская» должны появиться в 2023–2025 годах.

Яна Войцеховская