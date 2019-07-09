Русский, поляк и американец встретились в Петербурге

Баскетбольный «Зенит» активно обновляет состав, готовясь к новому сезону. В нем команда впервые в истории примет участие в Евролиге — главном клубном турнире Старого света. Он расширил состав до 18 клубов, и «Зенит» получил одну из wild card. Клуб уже приобрел несколько известных игроков. Правда, есть и потери: в «Химки» перешел Сергей Карасев, один из ведущих игроков сине-бело-голубых. Главное для клуба — сформировать бюджет для участия в Евролиге и собрать боеспособный состав.

«Зенит» в конце июня неожиданно получил приглашение участвовать в главном турнире клубного баскетбола, если не считать НБА,— Евролиге. Этому способствовал ряд факторов. На последнем заседании совет директоров турнира расширил состав ее участников с 16 до 18 клубов. Сыграло также свою роль, что «Зенит» — узнаваемый во всем мире бренд (прежде всего благодаря успехам футбольного клуба, но есть в Петербурге и волейбольный, который выступает в Лиге чемпионов), а Петербург — привлекательный для болельщиков других команд город. Поэтому «Зенит» составил компанию двум другим российским клубам, участвующим в Евролиге: ЦСКА (постоянная лицензия) и «Химкам» (по спортивным результатам). Кроме того, петербургская команда проводит домашние матчи на комфортабельной «СИБУР Арене», вмещающей 7 тыс. зрителей. Это тоже во всех смыслах устраивает руководство Евролиги, стремящейся зарабатывать и выделяющей щедрые призовые за участие в турнире. Победа в групповом турнире «стоит» €40 тыс., а команда, которая выигрывает турнир, пополняет казну на €1 млн. Хотя, по словам руководителей ЦСКА, бессменного чемпиона России и участника Евролиги (ЦСКА — победитель последнего розыгрыша), даже если в турнире выигрывать все подряд, премиальных хватит в лучшем случае для того, чтобы «выйти в ноль». Гонорары ведущим игрокам приходиться платить большие, а зарабатывает клуб не так много, потому что зрители не любят баскетбол так же сильно, как, например, футбол.

Тем не менее, боссы российского баскетбола с воодушевлением восприняли новость о том, что «Зенит» включен в Евролигу, где играют сильнейшие клубы Европы. По мнению президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, это поможет «Зениту» обрести известность, повысить стоимость бренда и вывести на новый уровень работу с болельщиками. Потому что приезд на берега Невы клубов уровня «Реала», «Барселоны», «Фенербахче», «Маккаби» (смотря кто достанется по результатам жеребьевки) вызовет повышенный интерес.

Сейчас руководители «Зенита» в срочном порядке готовятся соответствовать требованиям турнира. С организационной и финансовой точки зрения это удастся сделать, заверил генеральный директор турнира Александр Церковный. Сложнее собрать состав «под Евролигу». Этим занимаются селекционеры, а также главный тренер «Зенита» испанец Жоан Плаза.

Уже удалось «подписать» разыгрывающего сборной России Дмитрия Хвостова на три года. Ранее он выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», выигрывал серебряные медали Еврокубка (второй по значимости турнир клубного баскетбола — наподобие Лиги Европы в футболе), Кубок России, трижды становился участником «Матча всех звезд» Единой лиги ВТБ. Также из краснодарского клуба переехал на берега Невы (на два года) польский форвард Матеуш Понитка, мастер подборов и перехватов.

Еще одна удача — приглашение американского форварда Тима Абромайтиса (29 лет, 203 см), с ним заключили контракт до 2021 года. Абромайтис пришел в «Зенит» из испанского «Тенерифе» в статусе победителя Лиги чемпионов 2017 года (есть и такой турнир в баскетболе — его проводит Международная федерация баскетбола, ФИБА, в пику Евролиге: между ними давний конфликт) и обладателя Межконтинентального кубка ФИБА. В чемпионате Испании форвард набирал в среднем по 11,9 очка за матч, делал 3,9 подбора. Его возможности хорошо известны нынешнему тренеру «Зенита». Как и возможности американского центрового «Тенерифе» Колтона Айверсона. Контракт с ним тоже согласован, вот-вот должны объявить. Пришлось, правда, расстаться с Сергеем Карасевым, сыном Василия Карасева, предыдущего тренера «Зенита»: он выбрал контракт с «Химками».

Участие в Евролиге повысит уровень боеспособности «Зенита», и, кто знает, может, в ближайшем будущем клуб из Петербурга бросит перчатку ЦСКА в борьбе за звание сильнейшей команды Единой лиги ВТБ, где, помимо российских клубов, выступают представители других стран. Пока лучший результат «Зенита» в этом турнире — третье место. По итогам последнего сезона сине-бело-голубые финишировали четвертыми.

Юрий Балетов