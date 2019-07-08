The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Его собеседники также утверждают, что Сбербанк и «Яндекс» недовольны результатами партнерства в рамках онлайн-торговли. Как отмечается, инициатором возможных поглощений выступает сам Сбербанк.

Представители банка, Ozon и Avito отказались комментировать возможные переговоры, но их факт не опровергли. Сейчас Avito на 99,6% принадлежит южноафриканской группе Naspers, крупнейшие акционеры Ozon — АФК «Система» и Baring Vostok.

Кроме того, Сбербанк и «Яндекс» недовольны результатами совместного проекта в сфере e-commerce, утверждают источники The Bell. Сейчас стороны владеют по 45% в совместном предприятии на базе «Яндекс.Маркета» (еще 10% — у менеджмента). По данным The Bell, стороны рассматривают возможность «развода», его концепции уже разработаны. Среди причин разногласий указываются недовольство Сбербанком результатами маркетплейса «Беру» и желание банка больше участвовать в операционной деятельности СП, что якобы не нравится «Яндексу».

Собеседники “Ъ” на рынке онлайн-торговли подтверждают, что слышали о недовольстве или недопонимании между компаниями. Один из них связывает с этим недавний уход директора по развитию бизнеса «Яндекс.Маркета» и маркетплейса «Беру» Евгения Щепелина, а также Марка Завадского с поста руководителя дирекции по развитию экосистемы Сбербанка SberX. Второй собеседник “Ъ” также допускает, что приход на место господина Завадского Андрея Ванина мог быть следствием возникших разногласий. По его словам, у Сбербанка «точно есть» претензии к Bringly — маркетплейсу в рамках СП, на котором размещаются товары зарубежных интернет-магазинов.

«Мы находимся в постоянном диалоге со своими партнерами и обсуждаем разные варианты развития в будущем. Чужие слухи и предположения мы не комментируем»,— заявил “Ъ” представитель «Яндекса». Он также отметил, что в компании довольны развитием «Беру», где за год сделано «то, на что у других игроков рынка уходят многие годы, если не десятилетия», и общим результатом работы совместного предприятия.

В Сбербанке отказались от комментариев.

Дмитрий Шестоперов