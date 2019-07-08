К приезду Путина у главного корпуса УрФУ переложили асфальт

В Екатеринбурге перед приездом президента РФ Владимира Путина у главного корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) на Ленина, 51 переложили асфальт и начали мыть дороги рядом со зданием. По словам очевидцев, на пешеходной площадке перед входом установили многоуровневые клумбы. Кроме этого, к зданию университета приезжал Александр Высокинский. Однако оперативно уточнить цель его визита не удалось.

Информацию о визите президента в УрФУ ТАСС подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, 9 июля господин Путин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром» (проходит с 8 по 11 июля), выступит на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) (пройдет с 9 по 11 июля) и пообщается со студентами УрФУ.

Ранее сообщалось, что из-за приезда президента полиция проводила поквартирный обход жителей Втузгородка. Известно, что из-за проведения мероприятий ФСБ и МВД усилят меры безопасности. Кроме этого, сегодня около конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо», где проходит форум, канализационные люки залили монтажной пеной.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году она посвящена «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Планируется, что «Иннопром» посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ. В прошлом году выставку посетили 46 тыс. человек из 600 российских и иностранных компаний.