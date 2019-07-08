Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенили канализационные люки

В Екатеринбурге перед приездом президента РФ Владимира Путина на юбилейную международную промышленную выставку «Иннопром-2019» канализационные люки залили монтажной пеной. По словам очевидцев, люки находится около конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо», где проходит форум.

Ранее сообщалось, что из-за приезда президента полиция проводила поквартирный обход жителей Втузгородка. Известно, что из-за проведения мероприятий ФСБ и МВД усилят меры безопасности.

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Страной-партнером является Турецкая Республика. Вчера состоялось торжественное открытие выставки. В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек.