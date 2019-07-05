Полиция обходит квартиры перед визитом Владимира Путина в Екатеринбург

Полиция проводит поквартирный обход жителей Втузгородка перед визитом в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина, пишет Е1. По данным портала, сотрудники собирают информацию о жильцах, уточняют нет ли у них оружия и просят в день приезда президента не открывать окна, выходящее на улицу.

Ранее сообщалось, что господин Путин приедет в Екатеринбург для участия в глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), который пройдет с 9 по 11 июля. Также известно, что до окончания GMIS в Екатеринбурге ФСБ и МВД из-за проведения саммита усилят меры безопасности. Параллельно с GMIS в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка «Иннопром» (с 8-11 июля).

Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно. В этом году она пройдет в десятый раз. Тема выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек. Темой GMIS станут природоподобные технологии: биометрический дизайн и бионика.