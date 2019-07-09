Экс-банкиру предложили досидеть семь лет

Новосибирская прокуратура добилась отмены судебного решения об освобождении от отбывания наказания по болезни экс-главы регионального филиала ВТБ Вадима Григорьева, осужденного на девять с половиной лет за хищение у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб. По мнению гособвинения, с которым согласился президиум Новосибирского облсуда, в процессе не был исследован целый ряд значимых обстоятельств. По результатам повторного рассмотрения экс-банкиру отказали в освобождении. После года, что бывший финансист провел на свободе, его отправят обратно за решетку «досиживать» неотбытую часть срока — более семи лет.

Новосибирский райсуд по представлению прокуратуры заново рассмотрел ходатайство экс-управляющего местного филиала ВТБ Вадима Григорьева об освобождении от отбывания наказания в связи с заболеванием. Об этом “Ъ” рассказала начальник кассационного отдела облпрокуратуры Ирина Алемасова.

Приговор по делу о хищении у ВТБ 1,1 млрд руб. суд вынес в марте 2017 года. По ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание (легализация) похищенного) он назначил экс-главе новосибирского филиала кредитной организации Вадиму Григорьеву девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. На год меньше получила его заместитель Ирина Долгова. Бывшие топ-менеджеры кредитной организации обжаловали приговор, но безуспешно. Вадима Григорьева, который неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, отправили в лечебно-исправительное учреждение №10 ГУ ФСИН по Новосибирской области, а уже в мае 2018 года он подал в Новосибирский райсуд ходатайство об освобождении по болезни. Это прошение было удовлетворено, и бывшего финансиста, срок которого истекал только в 2026 году, отпустили.

Отмены этого решения прокуратура добилась в апреле 2019 года в президиуме Новосибирского облсуда. В своем представлении прокуроры указали, что суд первой инстанции не исследовал целый ряд значимых обстоятельств. В частности, в судебном процессе не был подтвержден факт того, что лечение Григорьева в стационаре «не дает положительных результатов, а болезнь имеет необратимые последствия и прогрессирует». Кроме того, прокуратура обратила внимание на разночтения в диагнозе. «Допущенная в выводах медкомиссии формулировка болезни не соответствует наименованию недуга в "Перечне тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания"«,— отметил в своем решении облсуд. Постановление райсуда, отпустившего бывшего банкира, он признал незаконным. Ходатайство Вадима Григорьева об освобождении из мест заключения по болезни было направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Защита бывшего финансиста категорически возражала против повторного судебного разбирательства.

Как рассказала Ирина Алемасова, на этот раз бывший управляющий филиалом ВТБ получил отказ в освобождении. После вступления судебного решения в законную силу Вадима Григорьева вновь арестуют и отправят досиживать неотбытую часть наказания — это свыше семи лет.

Константин Воронов, Новосибирск