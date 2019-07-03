«Ароматный мир» заплатит штраф за рекламу алкоголя около детской площадки

Санкт-Петербургское УФАС России вынесло решение о нарушении Закона о рекламе в отношении ООО «Ла нуэз» (магазин «Ароматный мир», расположенный на набережной Обводного канала, д.108, лит.А).

Как сообщили в антимонопольной службе, жалоба на алкогольный магазин поступила от одной из местных жительниц, которая отметила, что реклама его продукции размещена в непосредственной близости от детской площадки и детского сада №145 Адмиралтейского района. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, в данном случае должно соблюдаться как минимум стометровое расстояние.

В ходе рассмотрения жалобы представители «Ароматного мира» признали нарушение и сняли рекламу алкоголя. Это может послужить смягчающим обстоятельством при назначении административного штрафа, который составляет от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (ст. 14.3 КоАП РФ).