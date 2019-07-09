Бизнес достанут из-под земли

Исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова поручила комитету по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) проработать вопрос о расторжении договоров с частными арендаторами подземных пешеходных переходов. В мэрию регулярно поступают жалобы от горожан на состояние объектов, содержанием которых должны заниматься предприниматели. Председатель КУИЗО Сергей Чигинцев сообщил, что в Челябинске семь переходов, и все они в аренде. Специалисты по коммерческой недвижимости говорят, что подземные переходы привлекательны для частного бизнеса из-за высокого пешеходного трафика, однако арендовать площади сложно без связей в мэрии.



Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова поручила комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города проработать вопрос о расторжении договоров с частными арендаторами подземных пешеходных переходов. Вопрос о благоустройстве и содержании объектов был поднят на еженедельном аппаратном совещании в мэрии. Спикер гордумы Станислав Мошаров рассказал о жалобе горожан на состояние одного из переходов на проспекте Ленина. Наталья Котова подтвердила, что в мэрию регулярно поступают жалобы на мусор и отсутствие ремонта в подземных переходах. Она поручила руководителю КУИЗО Челябинска Сергею Чигинцеву собрать информацию об арендаторах и оценить состояние объектов.

«После этого мы будем рассматривать вопрос о целесообразности договоров аренды. Возможно, мы примем решение о расторжении договоров либо в добровольном порядке по соглашению сторон, либо мы отправимся в арбитражный суд. Жалобы действительно есть, и в ближайшее время мы будем принимать решение по всем переходам»,— сказала госпожа Котова.

В Челябинске восемь подземных пешеходных переходов. Согласно информации из реестра муниципального имущества, в ведении городской казны находятся пять из них: на остановках «Центральный рынок» и «Детский мир», на улицах Доватора и Дзержинского, а также в районе развязки возле «Торгового центра». Балансовая стоимость объектов варьируется от 1,2 млн руб. до 14 млн руб. Два перехода на площади Революции — в оперативном управлении МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина», подведомственного управлению культуры Челябинска. Балансовая стоимость перехода на пересечении проспекта Ленина, улиц Кирова и Воровского составляет 19,3 млн руб., первоначальная стоимость пешеходного тоннеля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга оценивалась в 22,6 млн руб. Подземный переход в районе теплотехнического института в реестре КУИЗО не значится, последнее упоминание объекта в перечне городского имущества датируется 2013 годом. Заброшенным оказался подземный переход напротив бывшего автоматно-механического завода. Раньше он принадлежал предприятию, но после ликвидации завода на баланс города поставлен не был. Активная торговля ведется в нескольких крупных переходах в центре: на площади Революции, перекрестке Ленина—Свободы, у теплотехнического института. Как рассказал “Ъ-Южный Урал” председатель КУИЗО Сергей Чигинцев, все переходы, стоящие на балансе структур администрации, находятся в аренде у частных лиц. Право аренды предоставляется предпринимателям в результате открытого аукциона или по механизму преференций. Так, в порядке преференции КУИЗО заключил договор с ООО «Лоция» на передачу в аренду двух переходов на площади Революции, сообщает Челябинское УФАС. Общая площадь переданного имущества составляет 2,7 тыс. кв. м, срок аренды по договору — четыре года и 11 месяцев, размер ежемесячной арендной платы — 94 тыс. руб. При этом на договорах субаренды компания заработала в 2016 году 12,2 млн руб., в 2017-м — 10,4 млн руб., в 2018 году — 4,1 млн руб. (по состоянию на 14.09.2018). Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лоция» было создано в 2010 году, ее владельцем до 2016 года был депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев.

Директор компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов считает, что торговые площади в подземных переходах привлекательны для предпринимателей из-за большого пешеходного трафика. «При большой проходимости этот сегмент всегда будет популярным. Однако надо отметить, что часть бизнеса, который был ориентирован на такой высокий пешеходный трафик, сейчас уходит в интернет. Это, например, оплата мобильных услуг»,— говорит эксперт. Господин Ахмедзянов оценивает стоимость аренды квадратного метра в подземных переходах Челябинска в 1–1,5 тыс. руб. в месяц, однако он отмечает «закрытость» рынка аренды муниципального имущества. «Например, в прошлом году было невозможно эти места достать, первичный рынок был закрыт. Можно было только зайти на условиях субаренды»,— подчеркивает Станислав Ахмедзянов.

Карина Кальярова