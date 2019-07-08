Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляции

В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции в июне произошла по вине одного из подведомственных ему учреждений, которое отправило сведения в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.

«Так как сбои такого рода происходили и ранее, принято решение разработать сквозной регламент опубликования данных. Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию»,— говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, ранее министр экономики России Максим Орешкин потребовал расследовать преждевременную публикацию данных по инфляции. Обычно Росстат публикует ее в 16:00, но на сайте Банка России информация по годовой инфляции в июне (4,7%) появились в понедельник, 8 июля, в 15:00. В ЦБ заявили, что пользовались материалами из открытой базы данных Росстата, и добавили, что необходимости в расследовании нет.