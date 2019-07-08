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Орешкин потребовал расследовать досрочную публикацию данных по инфляции

Глава Минэкономики Максим Орешкин потребовал расследовать преждевременную публикацию данных по инфляции за июнь. Обычно Росстат публикует информацию об инфляции в 16:00. Однако на сайте ЦБ данные по годовой инфляции в июне (4,7%) появилась в понедельник, 8 июля, в 15:00.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

В ЦБ заявили российским информагентствам, что пользуются данными Росстата из открытой базы данных на сайте службы, и предоставили ссылку на материал. Как отмечает «Интерфакс», там действительно была информация по инфляции (4,66%), но сейчас она не работает. Регулятор при этом не видит необходимости в расследовании.

Росстат позднее признал, что досрочная публикация данных по инфляции произошла по вине одной из подведомственных ей организаций, которая отправила информацию до окончательного утверждения.

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