Военно-морское прикрытие

На конференции севастопольского регионального отделения «Единой России» утвержден список партийных кандидатов в депутаты заксобрания Севастополя на выборах 8 сентября. Тройку лидеров возглавили заместитель командующего ВМФ РФ адмирал Александр Витко, действующий председатель заксобрания города Екатерина Алтабаева и секретарь севастопольских единороссов Дмитрий Саблин. Всего в партийном списке «Единой России» четверо сторонников экс-главы заксобрания Алексея Чалого, находящегося в оппозиции к севастопольскому губернатору Дмитрию Овсянникову. Еще двоих его сторонников партия выдвинула в одномандатных округах. Люди господина Чалого выдвигаются и от других партий, а также в качестве самовыдвиженцев.

Независимый кандидат Ольга Дронова предположила, что в случае избрания из первой тройки списка ЕР работать в заксобрании Севастополя останется только его действующий спикер Екатерина Алтабаева: заместитель командующего ВМФ Александр Витко «занимает должность, требующую присутствия в Москве», а секретарь севастопольского отделения ЕР Дмитрий Саблин остается депутатом Госдумы. Сам он не ответил “Ъ” на вопрос, планирует ли он остаться работать в заксобрании Севастополя, пожелав «сохранить интригу». Кроме Александра Витко, Дмитрия Саблина и Екатерины Алтабаевой, в число кандидатов в заксобрание по списку партии вошли еще двадцать человек, в том числе предприниматель Эрнес Вафин, который не принимал участия в праймериз. Не вошла в список Инна Бут: ее исключили из партии по решению президиума регионального политсовета. «Это связано с делом о демонтаже рекламных стендов "Единой России" (в Гагаринском районе Севастополя.— “Ъ”) одним из сотрудников возглавляемого ею ГУПа. Сейчас по этому случаю идет расследование, мы не раскрываем деталей, чтобы не оказывать давление на правоохранительные органы. Сотрудник ГУПа дал показания»,— сообщил “Ъ” Дмитрий Саблин. Ранее севастопольское отделение ЕР обратилось с официальным заявлением в МВД, в котором просило найти заказчиков демонтажа стендов. В результате был задержан непосредственный исполнитель демонтажа, сотрудник управляющей компании «УК Гагаринский район-2».

В одномандатных округах «Единая Россия» выдвинула Екатерину Алтабаеву, Инну Гончарову, Владимира Немцева, Татьяну Щербакову, Сергея Колбина, Михаила Чалого (брата Алексея Чалого) и Михаила Брицына. Среди них нет депутата заксобрания Татьяны Лобач, известной как сторонник губернатора Дмитрия Овсянникова. Господин Саблин пояснил, что в первом городском округе «Единая Россия» не выставляет своего кандидата, поскольку члены партии Татьяна Лобач и Вячеслав Аксенов (депутат заксобрания из группы Алексея Чалого) выдвигаются там как самовыдвиженцы.

Таким образом, в партийном списке «Единой России» осталось четыре человека, о которых достоверно известно, что они — сторонники экс-спикера заксобрания Алексея Чалого, конфликтующего с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым:

Екатерина Алтабаева, редактор сайта «ФорПост» Екатерина Бубнова, журналист Антон Пархоменко и действующий депутат Евгений Мащенко. В восьми одномандатных округах от «Единой России» выдвигаются, помимо Екатерины Алтабаевой, еще три сторонника господина Чалого: глава комитета по соцполитике Татьяна Щербакова и депутат Михаил Чалый.

Сторонники господина Чалого есть и в списках других партий. Так, действующие депутаты заксобрания Вячеслав Горелов и Сергей Кажанов возглавили список «Зеленых». Список кандидатов от «Родины» возглавляют член Совета федерации Ольга Тимофеева и бывшие члены Общественной палаты Севастополя по квоте заксобрания Иван Комелов и Григорий Донец. Они регулярно публично поддерживали позицию экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого в конфликте с губернатором Дмитрием Овсянниковым и экс-главой города Сергеем Меняйло.

Эксперты предполагают, что такая широкая кампания сторонников господина Чалого не помешает губернатору Дмитрию Овсянникову обеспечить себе лояльность значительной части единороссов в новом составе заксобрания, хотя отнюдь не все партийные кандидаты, не связанные с командой бывшего спикера, могут автоматически считаться его оппонентами. Так, политолог Иван Чихарев считает, что складывающаяся конфигурация обеспечит «боевую ничью» сторонникам Дмитрия Овсянникова и Алексея Чалого в новом составе севастопольского заксобрания:

«Не будет ярко выраженного большинства, но новое заксобрание сможет принимать необходимые городу законы. Непринятых законопроектов накопилось за эту каденцию немало».

Законодательное собрание Севастополя избирается на пять лет. Оно состоит из 24 депутатов, из которых восемь избираются по одномандатным избирательным округам и 16 — по городскому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. В действующем составе законодательного собрания 22 места принадлежат «Единой России» и два — ЛДПР.

Владислав Осипов, Симферополь