Рэпер L'One подал в суд на Тимати и его лейбл Black Star

Российский рэп-исполнитель L'One (Леван Горозия) подал иск против музыкального лейбла Black Star, его генерального директора Павла Курьянова, а также совладельца лейбла, рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Это следует из картотеки дел Мосгорсуда.

Причина иска, который был зарегистрирован 5 июля, не сообщается. Ранее L'One сообщал у себя в Instagram о проблемах во взаимоотношениях с лэйблом, с которым прекратил сотрудничество в марте 2019 года. Он писал, что его бывшие партнеры хотят забрать у него песни и сценическое имя. «Я не тот человек, который это им позволит»,— заявил L'One в Instagram 11 июня.

Рэпер 19 июня также заявил, что не дает подробных комментариев по поводу разбирательства с Black Star. По словам L'One, он не хочет, чтобы история «превратилась в балаган».