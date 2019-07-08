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На создание нового научно-хранительского центра Кунсткамеры выделят 4,5 млрд рублей

На создание научно-хранительского центра Кунсткамеры из федерального бюджета будет выделено 4,46 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства России.

В сообщении уточняется, что новый объект площадью 25 тыс. кв. м будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Строительство многофункционального центра позволит «обеспечить необходимые условия для размещения, научного изучения и экспонирования коллекций Кунсткамеры», говорится в тексте постановления.

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