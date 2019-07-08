Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает, как основатель платформы Егор Гурьев сумел решить проблему слабых компьютеров.

Долгое время Егор Гурьев был серийным предпринимателем: делал проект за проектом, собирал команды и инвестировал в другие компании. Егору импонировало все, что было связано с IT-технологиями и геймингом. В 2012 году он обратил внимание на американский сервис, который позволял запускать компьютерную игру на экране телевизора. Идея понравилась предпринимателю, и он решил реализовать такой проект в России.

Однако, пообщавшись с геймерами в сети, он узнал, чего им на самом деле не хватает и чего бы они хотели. Выяснилось, что многие ребята мечтают играть в геймерские новинки, но у их компьютеров просто-напросто не хватает мощностей. Тогда решили разработать сервис, который позволил запускать игры, требующие большой мощности, на старых компьютерах. Так появился сервис для геймеров Playkey. Схема работы сервиса такова: игра запускается на удаленных серверах, а пользователь получает видео, которым может управлять через протокол Playkey. При этом задержка составляет меньше 20 миллисекунд.

Сейчас сервис работает с крупными игровыми разработчиками, такими, как Ubisoft, Bandai Namco, Wargaming.

Финансовые результаты

За 2016 год количество платящих пользователей выросло с 2 до 6 тыс., а выручка компании составила $500 тыс. В том же году проект стал резидентом «Сколково». В 2017 Playkey получил $1,5 млн инвестиций от немецкого IТ-провайдера Darz. В июле 2017 года Фонд развития интернет-инициатив инвестировал в платформу для облачного гейминга $2,8 млн.

В 2019 году компания анонсировала продажу серверов собственной сборки Playkey Pro — для издателей, разработчиков и онлайн-магазинов. В планах новые раунды инвестиций и международная экспансия.