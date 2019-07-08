«У нас весь хлеб свежий»

Коктейльные кольца получили свое название в 1920–1930 годах в США. Во времена сухого закона качественный алкоголь был редкостью, и коктейли получили широкое распространение. Секретные вечеринки в барах стали самым модным видом досуга, и девушки изо всех сил старались быть замеченными с коктейлем в руках, надевая крупные кольца. Традиция жива по сей день — побольше разноцветных колец, и внимание окружающих обеспечено.

Piaget, кольцо Limelight Cocktail, белое золото, аметист, сапфиры, рубин, бриллианты

Главное в коктейльном кольце — размер и яркость. Эффектные, яркие кольца с крупными цветными камнями смелого дизайна есть в коллекциях многих современных брендов. Например, Limelight Cocktail у Piaget — специальная коллекция, где каждое кольцо посвящено тому или иному коктейлю. Можно подобрать под любимый: кольцо «Клубничная Маргарита» украшает великолепный бледно-розовый морганит, а «Черничный Дайкири» — почти 30-каратный аметист. Камни вписаны в натуралистичную композицию из ягод и зонтиков. Такое кольцо невозможно не заметить!

Bvlgari, кольцо Gelati, розовое золото, оникс, бриллианты

В жанре коктейльных колец есть место иронии: дизайнеры создают забавные композиции, изображающие животных или, например, перламутровое эскимо — как в кольце Gelati от Bvlgari. А de Grisogono, Roberto Coin и Boucheron регулярно выпускают кольца в виде птиц, ланей, ежей, свинок, кроликов и прочей живности.

Кольца, соединяющие в себе толику юмора и высокое ювелирное искусство,— коллекция Cactus de Cartier от знаменитого ювелирного дома. Модели из золота и цветных драгоценных камней (кстати, можно собрать сет, дополнив его аналогичными серьгами, браслетами, колье и даже миниатюрной сумочкой) выполнены в виде разных пород кактусов.

Dior Joaillerie, кольцо Tete de mort, желтое золото, аметист, цавориты, бриллианты

Эффектные и милые модели с миниатюрами насекомых (божьих коровок, например) есть в сезонных коллекциях Tiffany & Co, а яркие метафоры на тему Memento Mori можно найти у Dior Joaillerie. Здесь главный символ тленности бытия, череп, вырезают из драгоценных камней, розового кварца или фиалкового халцедона. Заметные, но не слишком вызывающие модели есть в популярных коллекциях Pasquale Bruni Bon Ton и Pomellato Nudo.

Правило «чем больше, тем лучше» в случае с коктейльными кольцами — основной принцип. Пример можно брать с Серены Уильямс, Бри Ларссон, Джоан Смоллс, Майли Сайрус и Шарлиз Терон, умеющих надеть десять колец одновременно.

Николь Кидман и Шарлиз Тэрон Джоуи Бэдэсс и Джоан Смоллс Таника Рей Кейт Босуорт Бри Ларсон Серена Уильямс Тори Келли София Санчез Барренечеа Зендая Джером Ламаар

Марина Волкова