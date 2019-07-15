Стейк как искусство

Компания «Мираторг» за несколько лет развернула в России крупнейшее и небывалое по своим масштабам производство мраморной говядины. Ежегодно «Мираторг» производит свыше 100 тысяч тонн премиального говяжьего мяса и является не только ведущим поставщиком этого продукта в российские магазины и рестораны, но также ее крупнейшим отечественным экспортером на международные рынки. «Огонек» побывал на одной из ферм компании в Брянской области и изучил весь цикл производства говядины от поля до прилавка.

Кира Васильева

Брянские Альпы

Крупнейшее в мире поголовье крупного рогатого скота (КРС) специализированной мясной породы блэк ангус (она же абердин ангус) компании «Мираторг» расположено на 94 фермах в Брянской, Калининградской, Смоленской, Калужской, Орловской и Тульской областях. Ферма «Супрягино» с 2012 года работает в Брянской области и устроена по типовому образцу — в нее входят административный корпус, коттеджи для персонала, склад кормов, ангар для хранения техники и ремонтная зона, конюшня и помещение для осмотра животных, которое здесь называют кораль. К ферме примыкает 9 тысяч гектаров полей и лугов, на которых сегодня содержится 4700 коров и быков — абердин ангусов.

По словам руководителя фермы Михаила Петроченко, около 10 лет назад животных этой породы компания «Мираторг» стала закупать в Америке и Австралии. Блэк ангусов везли к нам на кораблях через океан. Именно этот вид крупного скота идеально подходит для производства премиальной, так называемой мраморной говядины. Генетически блэк ангусы предрасположены к интенсивному росту: за год теленок может вырасти до 400 кг. Для разведения этой породы важнее всего обильное и качественное питание. «А с этим у нас в Брянской области все в порядке: травы зеленой и сочной вдоволь, вода чистая. У нас тут свои брянские альпийские луга»,— говорит Михаил Петроченко.

Руководитель фермы крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино» Михаил Петроченко на ферме Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Удивительно, но содержатся все животные круглый год под открытым небом на вольном выпасе. Никто не ограничивает их вольерами или помещениями. В среднем на одно животное на фермах «Мираторга» приходится не менее 0,85 га. угодий.

Лето бычки и коровы проводят на выпасных пастбищах, зимой — на зимних, оборудованных специальными поилками с обогревом и стационарными кормушками, где всегда есть сено. Также на зимних пастбищах дополнительно установлена ветрозащита, при необходимости выносится подстилка. Впрочем, абердины легко переносят холод и русские зимы. К морозам они обрастают густой теплой шерстью и во время сильного ветра или в мороз плотно сбиваются в стадо: крупные особи защищают остальных своими мощными телами от непогоды. «Мы постоянно создаем комфортные условия для наших животных. Они гуляют, вкусно едят — в общем, получают удовольствие»,— смеется Михаил Петроченко.

Все бычки и коровы компании содержатся на вольном выпасе в естественных условиях обитания Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

У каждого животного на ферме есть свой электронный идентификатор и чип-метка на ухе — это своего рода его паспорт. На чип-метках хранится вся информация о животном, начиная с даты его рождения и до убоя: это и данные о его родителях, весе, процедурах вакцинации и кастрации, болезнях и т.п. Все сведения хранятся в большой базе данных внутри компании, и сотрудники на всех этапах жизни животного в любой момент могут посмотреть там его историю.

Русские ковбои

Самые важные сотрудники на ферме — это операторы-животноводы, или, как их тут называют, русские ковбои. Как и их американские коллеги, наши ковбои ездят верхом на лошади и виртуозно обращаются с лассо, отлавливая с его помощью бычков, которых, к примеру, нужно отправить на вакцинацию. К слову, ежегодно компания «Мираторг» организовывает в Брянской области «Русское родео» — это праздник, на котором ковбои показывают свое мастерство в верховой езде и ловле на лассо, соревнуясь друг с другом.

Между тем на ферме ковбои работают не покладая рук — именно они ежедневно объезжают угодья, следя, чтобы все животные в стаде были сыты и здоровы. «Нужно посмотреть на каждое животное, выяснить, нет ли каких отклонений в плане здоровья или поведения, при необходимости поставить диагноз, вылечить. Рабочий день у нас часто не нормирован. Но в нашем деле важно любить свою работу. Ведь от того, как человек настроен на работу, с каким настроением он туда приходит, таким и будет конечный результат»,— говорит оператор-животновод фермы «Супрягино» Василий Прокопенко.

С этим утверждением согласен и руководитель фермы Михаил Петроченко: «Я как руководитель каждый день прихожу на работу в хорошем настроении, и оно передается, соответственно, моим ковбоям и другим сотрудникам. Дальше по цепочке это передается животным. Так что я с полной уверенностью могу сказать, что наше настроение в итоге влияет на качество мяса. Качество того самого стейка из мраморной говядины зарождается именно здесь — у нас на ферме»,— заключил он.

Что такое фидлот

Сельхозтехника на ферме крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино» во время заготовки корма Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На фермах животных доращивают до определенного возраста и веса (в среднем до 16 месяцев и 400 кг), а затем их перевозят на специальную площадку, которая называется фидлот. Сейчас у компании «Мираторг» два фидлота — расположены они в Орловской и Брянской областях.

«В переводе на русский язык фидлот — это откормочная площадка. Здесь происходит зерновой откорм животных, чтобы их мясо приобрело мраморность»,— поясняет директор по производству фидлота Брянской области Дмитрий Моисеенков.

Площадь брянского фидлота — 145 га, на которых расположено 145 загонов для крупного скота.

На территории фидлота расположен кормовой стол — место, где хранится корм для животных, в основном это силос и плющенная кукуруза. «Плющеная кукуруза — это зерно кукурузы, разделенное на 2–3 части при помощи специальной машины — плющихи. Делается это для того, чтобы зерно лучше усваивалось животными. Силос — это та же самая кукуруза, но только ее стебли и листья, скошенные определенным образом»,— поясняет Дмитрий Моисеенков. Всего на территории фидлота хранится 250 тысяч тонн корма. В день бычки на фидлоте съедают около 320 тонн силоса и порядка 800 тонн кукурузы. Финишный рацион животного содержит около 80 процентов кукурузы.

«Именно на кукурузе животные за короткий период в 200 дней набирают жир, формируется мраморность говядины, а мясо благодаря такому рациону приобретает сладковатый сочный вкус. Разницу между говядиной на травяном откорме и на зерновом люди чувствуют сразу. У животных на травяном откорме мясо получается более постным. Из него сложно получить много стейков, в то время как из одного породистого Ангуса кукурузного откорма можно сделать более 30 видов премиальных и альтернативных стейков. Зерновой откорм придает мясу сочность, мраморность и мягкость»,— поясняет Дмитрий Моисеенков.

Набирая на зерновом откорме примерно по 1,5 кг в день, на убой животное уходит со средним весом 700 кг.

Компания «Мираторг» обеспечивает весь цикл своего производства: от выращивания кормов для животных и их откорма до продажи мяса в собственных магазинах и ресторанах Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Все корма компания производит самостоятельно, выращивая кукурузу на близлежащих полях, например за прошлый сезон для брянского фидлота было заготовлено 115 тысяч тонн кукурузы и около 40 тысяч тонн силоса. «Никакие запрещенные добавки или гормоны роста мы здесь не применяем. У нас все компоненты корма натуральные — кукуруза, силос, солома, подсолнечник и примес, содержащий витамины и минералы, необходимые для животного»,— объясняет Дмитрий Моисеенков.

Для каждого загона технолог составляет специальную программу кормления. Подача еды в кормушки производится автоматически из специальных машин — миксеров, внутри которых формируется корм и все его компоненты тщательно перемешивается специальными лопатками. Процедура полностью автоматизированная. Чтобы еда не залеживалась, в кормушки она поступает два раза в сутки (но всегда в одно и то же время, чтобы минимизировать стресс животных). Однако доступ к корму у животных есть 24 часа в сутки.

Загоны фидлота постоянно чистятся при помощи специальных машин, а из навоза производят органическое удобрение, которым впоследствии удобряют кормовые поля. Все загоны разделены между собой сетью скотопрогонов — аллей, по которым животных перегоняют из загона в загон или провожают на взвешивание, вакцинацию и убой. К слову, все животные с фидлота идут на бойню своим ходом, опять же для того, чтобы свести к минимуму их стресс от перемещения. «Перед убоем животные 12 часов отстаиваются в специальном помещении — блоке предварительного содержания, для того чтобы снизился стресс от перемещения в новое место, а в крови упал уровень РН, который влияет на вкусовые качества мяса»,— рассказал Дмитрий Моисеенков.

Мрамор на разрезе

Завод по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота, открытый компанией «Мираторг» в Брянске, не имеет аналогов в России по технической оснащенности, эффективности, уровню ветеринарного контроля, биологической и промышленной безопасности. Он сертифицирован в соответствии с международными стандартами качества пищевой безопасности — НАССР, ISO, имеет сертификат халяль. После убоя животного его тушу делят на две полутуши, которые отправляют в камеры шокового охлаждения. Там при температуре –1–0 градусов они находятся 2 часа 45 минут — за это время покрываются тонкой корочкой, которая впоследствии не дает влаге испаряться.

Далее полутуши попадают в специальные камеры, где охлаждаются до внутримышечной температуры 6–7 градусов. Спустя 1–2 суток полутуши начинают выходить на участок четвертования. Первая и важная на данном участке операция — разделение между 12-м и13-м ребром (из этих мест впоследствии делаются стейки рибай и стриплойн). Этот разрез делается для определения степени мраморности говядины и дальнейшего разделения полутуши на переднюю и заднюю четверти.

Мраморность определяют по тому краю среза, из которого впоследствии сделают стейк рибай. Срез тщательно зачищается, затем к нему прикладывается камера и делается снимок. Снимок автоматически заносится в систему и выводится на мониторы. Специальная программа сравнивает этот срез с эталонными образцами, которых в программу заложено более тысячи, и выдает результат градации.

Определение градаций осуществляется по количеству жировых вкраплений в отрубе, по площади самого отруба и по жировому поливу. Выделяется несколько градаций стейков: Select, Choice, Prime и Signature — от низшего к высшему. «У Select жировых вкраплений практически нет, а у Signature напротив — самая высокая мраморность и идеальная форма стейков. Кстати, отборный грейд Signature придумали в компании «Мираторг» так как более 50 % наших бычков получали высшую оценку Prime»,— поясняет Мария Золотарева.

Агрохолдинг "Мираторг". Мясная продукция фермы крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино». Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Распределив мясо по градациям, его делят на две четверти, финально осматривают на наличие каких-либо загрязнений. Если все порядке, то четверти выходят на участок обвалки. Там работает пять линий: первая предназначена для обвалки грудины и пашины, вторая — исключительно для обвалки премиальных отрубов — рибая, стриплойна и вырезки. Третья, четвертая и пятая линии осуществляют обвалку передних и задних четвертей. Примечательно, что на этом участке почти вся работа делается вручную и, требует большого мастерства и опыта обвальщиков.

Далее разделанное и зачищенное мясо идет на линию упаковки. На заводе есть два робота, которые сканируют объем зачищенного мяса, подбирают пакет в зависимости от размера куска, одевают на него и отправляют дальше по конвейеру сначала в вакуумную машину, затем в туннель термоусадки и далее либо на влажное вызревание, либо сразу на стикеровку, после которой продукция в скорейшее время попадает на прилавки магазинов.

На заводе также созданы условия для вызревания (выдержки) говядины. «Существует два типа вызревания: влажное, которое происходит в вакуумной упаковке, благодаря чему мясо становится более нежным, и сухое — когда говядину помещают в специальную камеру при доступе кислорода с определенными температурными режимами и влажностью. Там мясо контактирует напрямую с кислородом, в результате чего появляется темно-бордовый цвет, а внутри куска происходят некоторые биохимические реакции, за счет чего мышечные волокна размягчаются. Это делает мясо более мягким, а так же придает ему насыщенный аромат и легкий орехово-шоколадный привкус»,— заключила Мария Золотарева.

Производство компании «Мираторг» действительно уникально и не имеет аналогов в нашей стране. Как правило, при производстве говядины все его этапы разделены между партнёрами: одни поставляют зерно, другие выращивают скот, третьи продают мясо. «Мираторг» же обеспечивает полный цикл производства самостоятельно: от выращивания кормов для своих животных и их откорма до продажи мяса в собственных магазинах и ресторанах. Благодаря этому компания контролирует качество своей продукции на каждом этапе производства.