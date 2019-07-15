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За поголовьем на фермах «Мираторга» следят русские ковбои — они ездят верхом и виртуозно обращаются с лассо

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Стейк как искусство

Где и как производит говядину «Мираторг»

Компания «Мираторг» за несколько лет развернула в России крупнейшее и небывалое по своим масштабам производство мраморной говядины. Ежегодно «Мираторг» производит свыше 100 тысяч тонн премиального говяжьего мяса и является не только ведущим поставщиком этого продукта в российские магазины и рестораны, но также ее крупнейшим отечественным экспортером на международные рынки. «Огонек» побывал на одной из ферм компании в Брянской области и изучил весь цикл производства говядины от поля до прилавка.


Кира Васильева


Брянские Альпы


Крупнейшее в мире поголовье крупного рогатого скота (КРС) специализированной мясной породы блэк ангус (она же абердин ангус) компании «Мираторг» расположено на 94 фермах в Брянской, Калининградской, Смоленской, Калужской, Орловской и Тульской областях. Ферма «Супрягино» с 2012 года работает в Брянской области и устроена по типовому образцу — в нее входят административный корпус, коттеджи для персонала, склад кормов, ангар для хранения техники и ремонтная зона, конюшня и помещение для осмотра животных, которое здесь называют кораль. К ферме примыкает 9 тысяч гектаров полей и лугов, на которых сегодня содержится 4700 коров и быков — абердин ангусов.



По словам руководителя фермы Михаила Петроченко, около 10 лет назад животных этой породы компания «Мираторг» стала закупать в Америке и Австралии. Блэк ангусов везли к нам на кораблях через океан. Именно этот вид крупного скота идеально подходит для производства премиальной, так называемой мраморной говядины. Генетически блэк ангусы предрасположены к интенсивному росту: за год теленок может вырасти до 400 кг. Для разведения этой породы важнее всего обильное и качественное питание. «А с этим у нас в Брянской области все в порядке: травы зеленой и сочной вдоволь, вода чистая. У нас тут свои брянские альпийские луга»,— говорит Михаил Петроченко.

Руководитель фермы крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино» Михаил Петроченко на ферме

Руководитель фермы крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино» Михаил Петроченко на ферме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Удивительно, но содержатся все животные круглый год под открытым небом на вольном выпасе. Никто не ограничивает их вольерами или помещениями. В среднем на одно животное на фермах «Мираторга» приходится не менее 0,85 га. угодий.

Лето бычки и коровы проводят на выпасных пастбищах, зимой — на зимних, оборудованных специальными поилками с обогревом и стационарными кормушками, где всегда есть сено. Также на зимних пастбищах дополнительно установлена ветрозащита, при необходимости выносится подстилка. Впрочем, абердины легко переносят холод и русские зимы. К морозам они обрастают густой теплой шерстью и во время сильного ветра или в мороз плотно сбиваются в стадо: крупные особи защищают остальных своими мощными телами от непогоды. «Мы постоянно создаем комфортные условия для наших животных. Они гуляют, вкусно едят — в общем, получают удовольствие»,— смеется Михаил Петроченко.

Все бычки и коровы компании содержатся на вольном выпасе в естественных условиях обитания

Все бычки и коровы компании содержатся на вольном выпасе в естественных условиях обитания

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

У каждого животного на ферме есть свой электронный идентификатор и чип-метка на ухе — это своего рода его паспорт. На чип-метках хранится вся информация о животном, начиная с даты его рождения и до убоя: это и данные о его родителях, весе, процедурах вакцинации и кастрации, болезнях и т.п. Все сведения хранятся в большой базе данных внутри компании, и сотрудники на всех этапах жизни животного в любой момент могут посмотреть там его историю.

Русские ковбои


Самые важные сотрудники на ферме — это операторы-животноводы, или, как их тут называют, русские ковбои. Как и их американские коллеги, наши ковбои ездят верхом на лошади и виртуозно обращаются с лассо, отлавливая с его помощью бычков, которых, к примеру, нужно отправить на вакцинацию. К слову, ежегодно компания «Мираторг» организовывает в Брянской области «Русское родео» — это праздник, на котором ковбои показывают свое мастерство в верховой езде и ловле на лассо, соревнуясь друг с другом.

Между тем на ферме ковбои работают не покладая рук — именно они ежедневно объезжают угодья, следя, чтобы все животные в стаде были сыты и здоровы. «Нужно посмотреть на каждое животное, выяснить, нет ли каких отклонений в плане здоровья или поведения, при необходимости поставить диагноз, вылечить. Рабочий день у нас часто не нормирован. Но в нашем деле важно любить свою работу. Ведь от того, как человек настроен на работу, с каким настроением он туда приходит, таким и будет конечный результат»,— говорит оператор-животновод фермы «Супрягино» Василий Прокопенко.

С этим утверждением согласен и руководитель фермы Михаил Петроченко: «Я как руководитель каждый день прихожу на работу в хорошем настроении, и оно передается, соответственно, моим ковбоям и другим сотрудникам. Дальше по цепочке это передается животным. Так что я с полной уверенностью могу сказать, что наше настроение в итоге влияет на качество мяса. Качество того самого стейка из мраморной говядины зарождается именно здесь — у нас на ферме»,— заключил он.

Что такое фидлот


Сельхозтехника на ферме крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино» во время заготовки корма

Сельхозтехника на ферме крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино» во время заготовки корма

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На фермах животных доращивают до определенного возраста и веса (в среднем до 16 месяцев и 400 кг), а затем их перевозят на специальную площадку, которая называется фидлот. Сейчас у компании «Мираторг» два фидлота — расположены они в Орловской и Брянской областях.

«В переводе на русский язык фидлот — это откормочная площадка. Здесь происходит зерновой откорм животных, чтобы их мясо приобрело мраморность»,— поясняет директор по производству фидлота Брянской области Дмитрий Моисеенков.

Площадь брянского фидлота — 145 га, на которых расположено 145 загонов для крупного скота.

На территории фидлота расположен кормовой стол — место, где хранится корм для животных, в основном это силос и плющенная кукуруза. «Плющеная кукуруза — это зерно кукурузы, разделенное на 2–3 части при помощи специальной машины — плющихи. Делается это для того, чтобы зерно лучше усваивалось животными. Силос — это та же самая кукуруза, но только ее стебли и листья, скошенные определенным образом»,— поясняет Дмитрий Моисеенков. Всего на территории фидлота хранится 250 тысяч тонн корма. В день бычки на фидлоте съедают около 320 тонн силоса и порядка 800 тонн кукурузы. Финишный рацион животного содержит около 80 процентов кукурузы.

«Именно на кукурузе животные за короткий период в 200 дней набирают жир, формируется мраморность говядины, а мясо благодаря такому рациону приобретает сладковатый сочный вкус. Разницу между говядиной на травяном откорме и на зерновом люди чувствуют сразу. У животных на травяном откорме мясо получается более постным. Из него сложно получить много стейков, в то время как из одного породистого Ангуса кукурузного откорма можно сделать более 30 видов премиальных и альтернативных стейков. Зерновой откорм придает мясу сочность, мраморность и мягкость»,— поясняет Дмитрий Моисеенков.

Набирая на зерновом откорме примерно по 1,5 кг в день, на убой животное уходит со средним весом 700 кг.

Компания «Мираторг» обеспечивает весь цикл своего производства: от выращивания кормов для животных и их откорма до продажи мяса в собственных магазинах и ресторанах

Компания «Мираторг» обеспечивает весь цикл своего производства: от выращивания кормов для животных и их откорма до продажи мяса в собственных магазинах и ресторанах

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Все корма компания производит самостоятельно, выращивая кукурузу на близлежащих полях, например за прошлый сезон для брянского фидлота было заготовлено 115 тысяч тонн кукурузы и около 40 тысяч тонн силоса. «Никакие запрещенные добавки или гормоны роста мы здесь не применяем. У нас все компоненты корма натуральные — кукуруза, силос, солома, подсолнечник и примес, содержащий витамины и минералы, необходимые для животного»,— объясняет Дмитрий Моисеенков.

Для каждого загона технолог составляет специальную программу кормления. Подача еды в кормушки производится автоматически из специальных машин — миксеров, внутри которых формируется корм и все его компоненты тщательно перемешивается специальными лопатками. Процедура полностью автоматизированная. Чтобы еда не залеживалась, в кормушки она поступает два раза в сутки (но всегда в одно и то же время, чтобы минимизировать стресс животных). Однако доступ к корму у животных есть 24 часа в сутки.

Загоны фидлота постоянно чистятся при помощи специальных машин, а из навоза производят органическое удобрение, которым впоследствии удобряют кормовые поля. Все загоны разделены между собой сетью скотопрогонов — аллей, по которым животных перегоняют из загона в загон или провожают на взвешивание, вакцинацию и убой. К слову, все животные с фидлота идут на бойню своим ходом, опять же для того, чтобы свести к минимуму их стресс от перемещения. «Перед убоем животные 12 часов отстаиваются в специальном помещении — блоке предварительного содержания, для того чтобы снизился стресс от перемещения в новое место, а в крови упал уровень РН, который влияет на вкусовые качества мяса»,— рассказал Дмитрий Моисеенков.

Мрамор на разрезе


Завод по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота, открытый компанией «Мираторг» в Брянске, не имеет аналогов в России по технической оснащенности, эффективности, уровню ветеринарного контроля, биологической и промышленной безопасности. Он сертифицирован в соответствии с международными стандартами качества пищевой безопасности — НАССР, ISO, имеет сертификат халяль. После убоя животного его тушу делят на две полутуши, которые отправляют в камеры шокового охлаждения. Там при температуре –1–0 градусов они находятся 2 часа 45 минут — за это время покрываются тонкой корочкой, которая впоследствии не дает влаге испаряться.

Далее полутуши попадают в специальные камеры, где охлаждаются до внутримышечной температуры 6–7 градусов. Спустя 1–2 суток полутуши начинают выходить на участок четвертования. Первая и важная на данном участке операция — разделение между 12-м и13-м ребром (из этих мест впоследствии делаются стейки рибай и стриплойн). Этот разрез делается для определения степени мраморности говядины и дальнейшего разделения полутуши на переднюю и заднюю четверти.

Мраморность определяют по тому краю среза, из которого впоследствии сделают стейк рибай. Срез тщательно зачищается, затем к нему прикладывается камера и делается снимок. Снимок автоматически заносится в систему и выводится на мониторы. Специальная программа сравнивает этот срез с эталонными образцами, которых в программу заложено более тысячи, и выдает результат градации.

Определение градаций осуществляется по количеству жировых вкраплений в отрубе, по площади самого отруба и по жировому поливу. Выделяется несколько градаций стейков: Select, Choice, Prime и Signature — от низшего к высшему. «У Select жировых вкраплений практически нет, а у Signature напротив — самая высокая мраморность и идеальная форма стейков. Кстати, отборный грейд Signature придумали в компании «Мираторг» так как более 50 % наших бычков получали высшую оценку Prime»,— поясняет Мария Золотарева.

Агрохолдинг "Мираторг". Мясная продукция фермы крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино».

Агрохолдинг "Мираторг". Мясная продукция фермы крупного рогатого скота (КРС) «Супрягино».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Распределив мясо по градациям, его делят на две четверти, финально осматривают на наличие каких-либо загрязнений. Если все порядке, то четверти выходят на участок обвалки. Там работает пять линий: первая предназначена для обвалки грудины и пашины, вторая — исключительно для обвалки премиальных отрубов — рибая, стриплойна и вырезки. Третья, четвертая и пятая линии осуществляют обвалку передних и задних четвертей. Примечательно, что на этом участке почти вся работа делается вручную и, требует большого мастерства и опыта обвальщиков.

Далее разделанное и зачищенное мясо идет на линию упаковки. На заводе есть два робота, которые сканируют объем зачищенного мяса, подбирают пакет в зависимости от размера куска, одевают на него и отправляют дальше по конвейеру сначала в вакуумную машину, затем в туннель термоусадки и далее либо на влажное вызревание, либо сразу на стикеровку, после которой продукция в скорейшее время попадает на прилавки магазинов.

На заводе также созданы условия для вызревания (выдержки) говядины. «Существует два типа вызревания: влажное, которое происходит в вакуумной упаковке, благодаря чему мясо становится более нежным, и сухое — когда говядину помещают в специальную камеру при доступе кислорода с определенными температурными режимами и влажностью. Там мясо контактирует напрямую с кислородом, в результате чего появляется темно-бордовый цвет, а внутри куска происходят некоторые биохимические реакции, за счет чего мышечные волокна размягчаются. Это делает мясо более мягким, а так же придает ему насыщенный аромат и легкий орехово-шоколадный привкус»,— заключила Мария Золотарева.

Производство компании «Мираторг» действительно уникально и не имеет аналогов в нашей стране. Как правило, при производстве говядины все его этапы разделены между партнёрами: одни поставляют зерно, другие выращивают скот, третьи продают мясо. «Мираторг» же обеспечивает полный цикл производства самостоятельно: от выращивания кормов для своих животных и их откорма до продажи мяса в собственных магазинах и ресторанах. Благодаря этому компания контролирует качество своей продукции на каждом этапе производства.

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