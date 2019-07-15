Сохраняй и властвуй

В залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца открылась выставка «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля». «Огонек» узнал, с каких шедевров из музейной коллекции реставраторы успели смахнуть налет времени за последние пять лет и чем именно реставрация в стенах Кремля отличается от любой другой.

Анна Сабова

Чтобы вернуть краски иконе, на которую нанесли позолоту в ту пору, когда татаро-монголы еще даже не успели добраться до русских княжеств, или починить кокетливую треуголку, которая когда-то дополняла маскарадный образ императрицы Екатерины I, реставраторам нужны годы, а то и десятилетия. За последние пять лет сотрудники отдела научной реставрации и консервации Музеев Московского Кремля вернули к жизни не менее 87 артефактов, многие из которых из-за ветхого состояния ранее не участвовали ни в одной выставке. Причем в самой экспозиции собраны произведения эпох настолько разных и не похожих друг на друга, что, листая каталог, невольно ловишь себя на мысли: реставрация — единственное, что их объединяет.

— Эта выставка представляет работы всех четырех реставрационных мастерских музея: металла, живописи, тканей и бумаги,— рассказала «Огоньку» куратор выставки Ирина Масленникова.— В экспозиции присутствуют и государственные регалии, и предметы парадного воинского церемониала, и иконы из кремлевских монастырей и соборов, и ювелирные изделия, и предметы ткачества.

Шпалера «Муза истории Клио». Франция, Королевская мануфактура Бове, до 1710 года Фото: Музеи Московского Кремля

В Музеях Кремля к каждому экспонату приходится искать собственный подход, поскольку главный вызов для реставратора — это вовсе не эпоха его создания, сколь бы отдаленной она ни была, а его сохранность. Некоторые экспонаты, представленные на выставке, поступили в реставрационные мастерские в настолько ветхом состоянии, что годами не покидали запасников. Самый яркий пример — икона «Святые Борис и Глеб» из фонда икон Успенского собора, которая впервые будет представлена публике. Полвека назад знаменитый реставратор Г.С. Батхель обнаружил на почерневшей от времени доске масштабом два метра на полтора следы живописи домонгольской эпохи, а три года назад было решено раскрыть всю поверхность иконы — сейчас до завершения всех работ осталось около пяти лет.

Резная икона «Богоматерь Страстная». Конец XVII века Фото: Музеи Московского Кремля

Не менее ювелирной работы потребовала работа с холодильником — изящным стеклянным сосудом XVIII века со съемной крышкой в виде слона. Когда-то бывший украшением Оружейной палаты, с годами он начал рассыпаться на глазах: частицы стекла оставались на руках при малейшем прикосновении, а поверхность изрезала сетка трещинок. Реставраторам пришлось изобрести специальную методику укрепления стекла, чтобы всего за два года спасти стеклянный холодильник.

Редкие и особо хрупкие экспонаты из ткани и вовсе порой приходится штопать или сшивать заново. Так поступили со шпалерой, которая в начале XVIII века приглянулась агенту Петра I Конону Никитичу Зотову во время путешествия по Франции и благодаря которой, возможно, на Петербургскую шпалерную мануфактуру пригласили первых французских ткачей — обучать ткачей отечественного производства. Маскарадную треуголку, принадлежавшую супруге императора — Екатерине I, тоже восстанавливали в мельчайших деталях — от деформированной тульи до страусовых перьев и плетеного серебряного кружева.

Корона императрицы Анны Иоанновны. 1730 год Фото: Музеи Московского Кремля

Учитывая многообразие и полноту коллекций Музеев Московского Кремля, специалисты до сих пор не решаются отнести реставрационные работы только к разряду научных, осторожно напоминая — это также и настоящее искусство, которое зародилось не где бы то ни было, а как раз на территории Московского Кремля. Здесь реставраторы начали работать едва ли не с первых лет возникновения самого института научной реставрации в середине XIX века.

— Именно в Московском Кремле реставрация становится государственной дисциплиной, тесно связанной с идеологией,— пояснила куратор выставки Ирина Масленникова.— Вспомним, что вся программа императора Николая I, предусматривавшая превращение Московского Кремля в церемониальный центр государства и символ преемственности власти российского императора от первых царей из рода Романовых, началась с его реставрации в 1836–1849 годах Теремного дворца. Для Российской империи это был первый опыт комплексной реставрации, конечно романтической, но на своем уровне аргументированной.

Икона двусторонняя «София Премудрость Божия» (XV век) и «Распятие» (XIX век) Фото: Музеи Московского Кремля

Сами реставрационные мастерские возникли здесь лишь в 1963 году — и с тех пор в руках реставраторов побывали самые сложные и редкие произведения музейной коллекции, сокровища царской и великокняжеской казны. Выставка «Хранители времени» покажет, как эти традиции сохраняются и совершенствуются на протяжении десятилетий.