Чудище в перьях

В Крыму нашли одну из самых крупных птиц в истории Земли, которая, возможно, нападала на людей.

Ольга Волкова

Открытая в прошлом году крымская пещера Таврида продолжает преподносить сюрпризы: палеонтологи выяснили, что найденные здесь кости принадлежат ранее неизвестной нелетающей птице весом почти в полтонны. Вопросов пока больше, чем ответов, их столько, что хватит на настоящий орнитологический детектив —. Почему до сих пор о птице-гиганте было известно столь мало? Действительно ли это существо могло нападать на древнего человека? И как, наконец, выглядел этот монстр?

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— Мы имеем дело с уникальной находкой,— рассказывает «Огоньку» директор Палеонтологического института РАН академик Алексей Лопатин.— Найденная год назад крымская пещера одаривает нас настоящими сенсациями. Нам с коллегами из Крымского федерального университета и других научных организаций предстоит много лет кропотливой работы. Дело в том, что животные, жившие на территории современного Крыма, когда сюда пришел человек, достаточно хорошо изучены. Поэтому удивительно, что научное сообщество буквально до вчерашнего дня не знало, что в этой экосистеме жили такие гигантские птицы.

Гиеновый тайник

Участок трассы Симферополь—Керчь был довольно оживленным и полтора миллиона лет назад. Конечно, дорог тогда не было, но были тропы, и активный траффик по ним обеспечивали гигантские гиены и саблезубые кошки гомотерии, а также их потенциальная добыча — древние зайцы, антилопы, слоны и верблюды. Именно в это время первые представители людей рода Homo расселялись из Африки в Азию, а значит ходили теми же маршрутами.

Огромный гиеновый схрон обнаружили в 2018 году дорожные рабочие, строящие новую автотрассу в районе поселка Зуя в 15 километрах на восток от Симферополя. Когда экскаваторы внезапно начали проваливаться под землю, строители сначала хотели залить открывшиеся подземные пустоты бетоном (в 1959-м так уже поступили с одной обнаруженной в этом районе полостью). Но в этот раз подрядчик проявил сознательность и вызвал спелеологов. Топографическая съемка выявила в месте строительства самую большую на сегодняшний день пещеру Крыма площадью 3,5 тысячи квадратных метров и протяженностью 1015 метров. Пещера, названная Тавридой, оказалась настоящей сокровищницей: первые же раскопки подарили ученым 270 килограммов уникального исторического материала. Коллекция костей разнообразных животных была собрана в пещере, предположительно, древними гиенами.

Кости рассортировали и отправили в научные лаборатории. И вот теперь результаты экспертиз приковывают внимание всего научного мира.

— На сегодня мы опубликовали описание остатков зайцев и дикобразов, к концу года выйдут из печати материалы по антилопам, быкам и оленям,— рассказывает академик Алексей Лопатин.— Идет работа над многочисленными хищниками, включая гиен, саблезубых кошек, медведей и волков, описываются остатки слонов, носорогов, лошадей, верблюдов, многочисленных мелких грызунов, летучих мышей, а также птиц, пресмыкающихся и земноводных. Самый большой резонанс получила находка остатков птицы-гиганта пахиструтио.

Оказывается, кости орнитологического богатыря ученые находили и раньше, но не понимали, что имеют дело с уникальным существом.

В 1954 году на территории Венгрии обнаружили фалангу пальца ноги крупной птицы, которую сочли страусом и назвали пахиструтио (как подрод паннонского гигантского страуса Struthio pannonicus). Потом в Грузии обнаружили фрагмент птичьего таза — он был идентифицирован в 1971 году как закавказский гигантский страус Struthio transcaucasicus. Там же, в окрестностях грузинского города Дманиси, были найдены две бедренные кости, на основе которых был описан Struthio dmanisensis. Они на 16 процентов длиннее, чем у современного африканского страуса, вес которого составляет около 150 килограммов, поэтому тогда ученые решили, что это просто очень большой страус. Теперь в пещере Таврида были обнаружены две бедренные кости разных особей пахиструтио. Одна хранится в Симферополе, в Крымском федеральном университете, а вторую привезли в Москву, в Палеонтологический институт РАН. По поперечнику бедренной кости московские палеонтологи рассчитали, что эта птица весила 450–460 килограммов, то есть была настоящим исполином. Поэтому ученые решили: это не страус, а отдельная эволюционная линия нелетающих птиц.

— Страусом его называют условно, потому что первоначально этот вид был описан как гигантский страус,— говорит ведущий автор исследования пахиструтио, заведующий кабинетом палеоорнитологии Палеонтологического института РАН Никита Зеленков.— Но мы считаем, что это другая птица, возможно родственная страусам, а может и принадлежащая совсем иному семейству. Кроме очень крупных размеров есть и другие признаки, подтверждающие наши догадки. После того как мы вычислили вес этой птицы, все наши коллеги согласились, что это не страус. Кстати, в Венгрии и на территории Азербайджана находили очень толстую и мощную яичную скорлупу. Сопоставив размеры этой скорлупы и костей, найденных в Крыму, мы считаем, что они принадлежат одной и той же птице.

— Действительно, прежние находки были фрагментарными, поэтому ученые ранее не смогли оценить уникальность пахиструтио,— объясняет академик Алексей Лопатин.— В Крыму палеонтолог Дмитрий Старцев, соавтор наших ученых, сразу определил, что найденные кости принадлежат птице. А когда их передали нам, наши сотрудники провели более детальный анализ и сравнили результаты с известными видами. Птичьи кости отличаются от костей других наземных позвоночных своим относительно малым весом — они тонкостенные, с большим числом полостей, поэтому сравнительно легкие. Это особенно заметно при больших размерах костей, как у пахиструтио.

Ценность выеденного яйца

Вес вымерших птиц-гигантов приближался к 650 килограммам. Сегодняшние курицы могут только позавидовать таким габаритам Фото: DeAgostini / DIOMEDIA

Итак, российские палеонтологи выяснили, что птица была нелетающей, зато хорошо бегала, ростом достигала 3,5 метра, весила 450–460 килограммов, была широко распространена в Восточной Европе, по крайней мере от Венгрии до Черного моря. Своей мобильностью пахиструтио отличался от других крупных птиц, для которых был характерен гравипортальный тип передвижения: когда животное-тяжеловес перемещается медленно и не способно к быстрому бегу. Ученые объясняют эту разницу тем, что, в отличие от островных гигантов, пахиструтио жил в континентальных условиях рядом с крупными плейстоценовыми хищниками и был вынужден пошевеливаться.

Происхождение пахиструтио пока неизвестно. Из-за того что раньше кости представителей этой эволюционной линии находили в плейстоценовых отложениях Закавказья и Турции, был сделан вывод: что птицы-гиганты попали в Северное Причерноморье через Кавказ — тем же путем, что и древний человек. Пахиструтио пришли в Крым, когда климат Предкавказья и юга Восточной Европы стал более сухим, и широкое распространение получили степи.

Художественная реконструкция внешнего вида пахиструтио в большой мере фантазийная.

— Пока у нас слишком мало данных, чтобы представить ее точнее и судить о ее образе жизни.— Сожалеет палеорнитолог Никита Зеленков.— Я не исключаю, что птица могла быть хищной, потому что в Америке когда-то жили фороракосы, группа старусоподобных нелетающих хищных птиц. Правда, они не были очень крупными. Поэтому не известно, представлял ли пахиструтио опасность для древнего человека или, скорее, для его детей. Взрослый пахиструтио, скорее всего, был неуязвим для хищников из-за своих размеров и способности быстро бегать. Но на птенцов и больных особей могли охотиться, в том числе и древние люди. И яйца могли представлять интерес для хищников. До сих пор примитивные африканские племена используют скорлупу страусов в качестве посуды. Вполне возможно, что и скорлупа пахиструтио применялась в первобытном человеческом хозяйстве.

Известно, что саблезубые кошки гомотерии, соседствовавшие с пахиструтио, достигали веса 190 килограммов и успешно охотились на мамонтов. Но все-таки мамонты обладали гораздо меньшей мобильностью, чем высокие и длинноногие птицы-бегуны. Поэтому добычей хищников могли становиться только старые и больные пахиструтио. Кости как раз таких особей, вероятно, и принесли гиены в пещеру Таврида.

Палеонтологов не раз спрашивали, как они по-домашнему называют гигантскую птицу: может быть, Бегустрито или Мистер Биг? «Пока у пахиструтио нет неофициального имени, но мы готовы выбирать из предложенных»,— смеются ученые.

На сегодняшний день пахиструтио стал самой крупной ископаемой птицей Северного полушария. По размерам его превосходили только жившие около 7–10 млн лет назад австралийские дроморнисы и один из видов мадагаскарских эпиорнисов, которые вымерли уже при человеке. Вес этих рекордсменов приближался к 650 килограммам.

Кстати, ученые уверены, что человек не может быть причастным к исчезновению гигантских птиц, именно из-за их огромных размеров.

— В эпоху плейстоцена популяции человека были локальными, люди селились преимущественно около пещер, не уходили далеко от своих убежищ и не оказывали массового воздействия на среду,— объясняет Никита Зеленков.— Вероятно, менялся климат, условия жизни пахиструтио. Часто некоторые виды животных завязаны друг на друге, если одно звено пищевой цепи исчезает, то другое тоже может исчезнуть. Предположения, что пахиструтио выкосил особый вирус, могут быть достоверными. В то же время, чтобы быть уничтоженным вирусом, вид уже должен оказаться в критическом положении. А оно, как правило, складывается на фоне тех же внешних условий.

В ожидании человека

Ученые Палеонтологического института РАН могут похвастаться и другими значительными орнитологическими открытиями: например, находкой остатков попугаев на Байкале или открытием зубастых птиц ихтиорнисов — современников динозавров — в меловых отложениях Поволжья. Никита Зеленков стал автором красивой гипотезы о происхождении современных веерохвостых птиц. Он впервые связал происхождение современных птиц с пенгорнитидами — одной из не очень известных групп птиц мезозоя, имевших особое строение плечевого сустава и хвоста, то есть структур, ключевым образом связанных с полетом.

Из зарубежных открытий наиболее яркими стали находки мезозойских птиц в Китае — там в последние годы найдено много полных скелетов с отпечатками перьев, по ним установлено наличие некоторых пигментов, что позволило реконструировать расцветку оперения. В области желудка у некоторых крупных экземпляров найдены остатки их последней трапезы — рыб или маленьких птиц.

— Мы ожидаем новых интересных палеонтологических находок в пещере Таврида, и не обязательно они будут связаны с птицами,— говорит директор палентологического института РАН Алексей Лопатин.— Главная наша надежда — древний человек прямоходящий. Среди позвоночных из пещеры Таврида много общих форм с фауной грузинского местонахождения Дманиси, в котором найдены не только кости пахиструтио, но и ископаемые остатки и свидетельства деятельности древних людей Homo erectus georgicus. Судя по всему, Homo erectus был одним из характерных элементов сходных фаун, существовавших в Юго-Восточной Европе в раннем плейстоцене, он совершал дальние миграции вместе с крупными копытными и хищниками. Исходя из представлений об экологических связях между видами, следует полагать, что в Крыму с большой вероятностью могут быть найдены кости и орудия этих древнейших людей.

Чтобы исследования продолжались, маршрут строительства Симферопольской трассы перенесли, решение об охране пещеры Таврида было принято на федеральном уровне. Теперь здесь — научный стационар и заповедник, который в скором будущем начнет принимать туристов.