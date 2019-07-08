ГЛЦ «Губаха» может пополниться новыми местами для размещения туристов

На площади горнолыжного центра «Губаха» появятся новые места размещения туристов — индивидуальные домики вместимостью 4, 6 и 8 человек. Об этом "Ъ-Прикамье" сообщил владелец парка культуры и отдыха имени Горького Рашид Габдуллин, развивающий ГЛЦ в рамках концессии. По его словам, домики будут доступны в сезоне 2020/21 года. Планируется строительство 18 домиков. Каждый из них будет оснащен душевыми, мини-кухней, спальными местами.

Напомним, ранее Рашид Габдуллин заявил о строительстве в «Губахе» кресельного подъемника. ГЛЦ был построен в 1985 году и долгое время находился в управлении муниципалитета, а в 2016 году в рамках концессионного соглашения был передан в управление ООО «Карусель Сити» (учредитель — Рашид Габдуллин) на 25 лет. Горнолыжный центр включает гостиницу, хостел, кафе, 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 м, сноупарк, фрирайд-парк. На склоне работают три бугельных, три безопорных и один ленточный подъемник. В рамках концессии необходимо вложить в горнолыжный центр не менее 350 млн руб.