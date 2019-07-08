«Голос»: снижение муниципального фильтра не повлияло на чистоту выборов

Снижение муниципального фильтра в Курганской и Липецкой областях не обеспечило равный доступ кандидатов к выборам, говорится в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос». Эксперты движения отмечают, что снижение было крайне малым, так что кандидаты могут преодолеть заградительный барьер только с помощью «Единой России».

В докладе отмечается, что число подписей, которые требуются для регистрации кандидата на муниципальные выборы, в Курганской области снизили с 6% до 5%, а в Липецкой — с 7% до 6% общего числа местных депутатов. По словам экспертов, почти все поправки были приняты незадолго до официального старта кампании, что создает преимущество для «политической силы, выступающей инициатором подобных законодательных инициатив».

В докладе говорится, что чистоту выборов можно обеспечить только при возможности самовыдвижения с полной отменой или существенным смягчением муниципального фильтра, однако сейчас происходит иначе. «Возможность самовыдвижения на выборах главы региона в законы семи субъектов федерации ввели исходя из сугубо конъюнктурных пожеланий конкретных будущих кандидатов, которые старались дистанцироваться от антирейтинга "партии власти"»,— говорится в докладе.

Ранее стало известно, что правительство РФ не поддержало снижение муниципального фильтра. Законопроект предлагает установить верхнюю планку муниципального фильтра в 5%. Установленный в 2012 году фильтр составляет от 5% до 10% и позволяет, по мнению авторов проекта закона, преодолеть его только одной политической силе. Такая ситуация ограничивает политическую конкуренцию.

Подробнее о том, почему губернаторские выборы пройдут при прежнем муниципальном фильтре, читайте в публикации “Ъ”.