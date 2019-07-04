Правительство не поддержало снижение муниципального фильтра

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект о снижении муниципального фильтра, который внесли депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев. «Правительство РФ законопроект не поддерживает»,— говорится в официальном отзыве, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. В документе говорится, что в пояснительной записке к законопроекту нет достаточных сведений о неэффективности действующего правового регулирования и необходимости внесения в действующее законодательство предлагаемых изменений.

Законопроект предлагает установить верхнюю планку муниципального фильтра в 5%. Установленный в 2012 году фильтр составляет от 5% до 10% и позволяет, по мнению авторов проекта закона, преодолеть его только одной политической силе. Такая ситуация ограничивает политическую конкуренцию.

С инициативой смягчения фильтра выступила в 2018 году глава ЦИКа Элла Памфилова.

Подробнее о том, почему губернаторские выборы пройдут при прежнем муниципальном фильтре, читайте в публикации “Ъ”.