В Подмосковье задержали семь человек за подделку миграционных документов

Полицейские задержали в Московской области семь человек за изготовление поддельных документов для более чем 200 нелегальных мигрантов, в основном граждан Узбекистана. Среди задержанных — два чиновника миграционной службы Подмосковья. Против них завели дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по нескольким адресам в московском регионе задержаны организатор группы и шестеро участников, среди которых двое федеральных государственных служащих одного из районных миграционных подразделений Подмосковья»,— сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии МВД, поддельные документы изготавливали в Москве и подмосковном городе Видное. «Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали различные миграционные документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства иностранных граждан на территории РФ»,— сказала госпожа Волк.

Дома у подозреваемых прошли обыски. Были изъяты мобильные телефоны «с перепиской фигурантов, изобличающие их в инкриминируемом деянии», паспорта иностранных граждан, миграционные карты, штампы и печати госорганов РФ и более 13 млн руб. Четырех фигурантов отправили под стражу, еще три — под подпиской о невыезде.