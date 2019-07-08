De Tomaso показала новую модель P72

De Tomaso P72. Фото: De Tomaso Automobili

De Tomaso P72. Фото: De Tomaso Automobili

De Tomaso P72. Фото: De Tomaso Automobili

Дизайн автомобиля выполнен в стилистике гоночных спортпрототипов 1960-х годов, а также модели De Tomaso P70 — совместной разработки Алехандро де Томазо и Кэрролла Шелби. В основу нового спорткара легло шасси от суперкара Apollo Intensa Emozione, представленного в 2017 году.

Технические характеристики De Tomaso P72 не раскрываются. Известно лишь, что машина получит механическую коробку передач. Тирах новой модели составит 72 экземпляра по цене от €750 тыс.

Напомним, итальянский автопроизводитель De Tomaso существовал с 1959 по 2004 год, а сейчас права на бренд принадлежат гонконгской компании Ideal Team Ventures, также владеющей немецкой маркой Apollo (ранее известной как Gumpert).