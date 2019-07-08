Мантуров считает, что авиакатастрофа в Шереметьево не повлияла на интерес к SSJ 100

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что крушение самолета Superjet 100 в Шереметьево никак не повлияло на интерес иностранных и отечественных компаний к этому самолету. По словам министра, главная проблема SSJ 100 заключается в том, что он находится в «очень узкой нише».

«С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолеты. Но Superjet находится в определенной очень узкой нише, и это основная проблема»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

Министр отметил, что изначально разработчики SSJ 100 недооценили спрос на этот самолет. «Кто, например, подумал бы о том, что в бизнес-версии Superjet будет иметь сопоставимый по объемам с коммерческим сегментом спрос? Если бы люди, которые занимались изначально разработкой, это учитывали, для нас бы это было хорошим хеджированием. А сегодня приходится переформатировать самолет в бизнес-джет, делая дополнительные баки, откидную лестницу-трап, интерьеры, душевые, винглеты и так далее»,— сказал он.

Крупнейшим эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100 является «Аэрофлот». В его парке уже сейчас находится полсотни таких машин. За рубежом лайнер активно использует мексиканский авиаперевозчик Interjet, у которого насчитывается 22 таких лайнера.

SSJ 100 «Аэрофлота» потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Борт вылетел в Мурманск, но после удара молнии у него отключилась часть оборудования, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При посадке самолет ударился о землю и загорелся, погиб 41 человек. После катастрофы авиакомпания «Руслайн» вышла из переговоров о лизинге 18 SuperJet 100 из-за «репутационных рисков». При этом в надежности машины в «Руслайне» не сомневались.

О расследовании катастрофы — в статье “Ъ” «SSJ торопился к земле».

О выходе «Руслайна» из переговоров — в статье “Ъ” «SSJ 100 отказали в репутации».